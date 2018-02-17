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Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

Политика17 Фев 2018
Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев
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Павел Климкин и Курт Волкер

Марьяна Беца Twitter

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН. Об этом написала в Twitter спикер украиснкого МИДа Марьяна Беца.

«Важная и положительная встреча с К. Волкером, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности — об ухудшении ситуации на Донбассе, размещении миротворческой миссии», — отметила Беца.

Она проиллюстрировала свой твит фотографией Климкина и Волкера.

Напомним, в Германии открылась Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидаются встреча глав МИД стран «нормандской четверки», презентация отчета по миротворцам на Донбассе.

Ранее сегодня Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Они обсудили размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе. 

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