Климкин хочет отвезти чешского коллегу на Донбасс. Новости политики — Деловая столица

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился со своим чешским коллегой Томашом Петршичеком
Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в Twitter, передает «ДС».
«Новый министр иностранных дел Чехии Т.Петршичек планирует приехать к нам в феврале. Попробуем дать ему возможность воочию убедиться, что и как делает Россия на Донбассе, а не обойдем вниманием и другие украинско-чешские ключевые темы», — написал Климкин.
В то же время, как сообщает «Радио Прага», в ходе переговоров с главой МИД Украины выразил ему всецелую поддержку Чехии.
«В ходе переговоров с министром Павлом Климкиным я выразил ему нашу всецелую поддержку. Чешская Республика не признает аннексию Крыма Россией, отвергает милитаризацию этого полуострова и Азовского моря. Мы стоим на стороне Украины в тяжелые времена. Самый лучший ответ на российское давление — это сильная, демократическая и процветающая Украина», — сказал Петршичек.
По его словам, украинская безопасность — это в значительной степени и наша безопасность, поскольку эта страна — близкий сосед Европейского союза.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство