Климкин действия Газпрома назвал непонятной игрой в покер

Российский монополист «Газпром» перешел на новый уровень — теперь компания не «наперсточники», а игроки в покер

Такое мнение в Twitter выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС».

«Вчера я Газпром назвал «наперсточниками», а сегодня они ведут себя как игроки в покер и пытаются повышать ставки. Только непонятно, в чем и с кем они играют», — написал он.

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Напомним, российское ПАО «Газпром» начало процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Как пояснил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер это было сделано после победы «Нафтогаза» в Cтокгольмском арбитраже.

Как сообщала «ДС», глава НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев также сообщил, что «Газпром» лишается права на выполнение take or pay в 2018 году, поскольку отказался поставлять газ Украине.

Как известно, 28 февраля «Нафтогаз» выиграл спор с российским «Газпромом» о компенсации за недопоставленные объемы газа для транзита.

1 марта в «Газпроме» заявили, что получили от «Нафтогаза» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернули их.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что отказ «Газпрома» поставлять газ Украине является нарушением решения Стокгольмского арбитража.

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