Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций

Журнал «Корреспондент» опубликовал рейтинг глав 25 областных государственных администраций Украины, в том числе столицы – Киева

Издание отмечает, что при составлении рейтинга редакция исходила из того, что власть влияет на экономику.

«И потому экономические результаты объективно свидетельствуют о качестве работы облгосадминистраций», — сообщает «Корреспондент».

Рейтинг составлен по четырем основным показателям: финансовые ресурсы региона, репутационный капитал, прирост числа действующих предприятий за прошедший год, а также динамика прироста населения.

Первое место в этом рейтинге занимает Виталий Кличко. Киев по бюджетным показателям, а также по таким показателям, как информационная открытость и медийная влиятельность, существенно опережает все области страны. В издании отмечают, что киевский мэр заслуженно занимает верхнюю строчку рейтинга. При его правлении на 10,39% выросло число действующих предприятий и на 0,23% — население города.

«Киевлянам нравится, что в Киеве активно идет благоустройство городской среды, а также ремонт дорог», — пишут журналисты.

«Резниченко не только активно ведет ремонты дорог, мелиоративные работы, реконструкции школ и детских садиков, но и рассказывает об этом всем, кого это касается», — пишет «Корреспондент» о главе Днепропетровской ОГА.

По наблюдениям журналистов, Резниченко за три года своей работы в ОГА ни разу «не вляпался ни в один резонансный скандал, а, наоборот, сумел вывести область в лидеры Украины по росту доходов местных бюджетов», благодаря децентрализации власти. Рост населения Днепропетровщины составил 0,04%, предприятий — 4,79%.

Максим Степанов, глава Одесской ОГА, занял третье место с ростом предприятий области на 9,3%, но с падением числа жителей на 0,1%.

Замыкают рейтинг губернаторы Донецкой и Луганская области. Правда, Павел Жебривский уже покинул свой пост. «Корреспондент» при этом акцентировал внимание на том, что военные действия и низкие доходы населения этих регионов пока не позволяют запустить их экономику, поэтому доля дотаций из госбюджета здесь самая высокая по стране.

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