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Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе — УНИАН

Мировая экономика 21 Янв 2019
Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе — УНИАН
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Виталий Кличко выступит во время дискуссии “Smart Financing for Smart Cities”.

Виталий Кличко / Фото kiev.klichko.org

Виталий Кличко / Фото kiev.klichko.org

Основными темами нынешней встречи, которая соберет около 3 тыс. участников со всего мира, станут: мировая экономика и геополитика, климатический кризис, четвертая волна глобализации, психическое здоровье современного мира, Брекзит и другие.

Виталий Кличко выступит во время дискуссии “Smart Financing for Smart Cities”, посвященной расширению сотрудничества между «умными» городами и использованию альтернативных финансовых инструментов.

Также Кличко вместе с братом Владимиром примет участие в панельной дискуссии на тему: «Smart City. Smart Sport» в формате Ukrainian House Davos.

Кроме того, мэр Киева выступит на ланче, который традиционно организовывает американское издание The Washington Post, и который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и мощнейших игроков мирового бизнеса.

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