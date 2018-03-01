Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега

Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС».

«Сегодня в первый день весны Киев заметает снегом. Город, в буквальном смысле, борется со стихией. С ночи уже выпало до 20 см осадков! Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно нарушился, но транспорт работает», — сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сверхсложных погодных условиях и все действия держит на контроле.

По словам Кличко, более 670 единиц техники — коммунальной и подрядчиков — работают на улицах города с ночи. «Но, отмечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада», — подчеркнул он.

Кличко отметил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить учения, а детсадам рекомендовали тоже приостановить работу на эти два дня.

«Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы «, — сказал мэр.

Кроме того, столичные власти, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра, обратилась с просьбой к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города.

По словам Кличко, также жесткое требование к балансодержателям — убирать территории, закрепленные за ними. Киевский городской голова подчеркнул, что некоторые депутаты Киевсовета уже подключились у себя на округах и помогают райадминистрациям координировать работу по уборке территорий.

«Рекомендую всем депутатам Киевсовета присоединиться и помогать возможными мерами и средствами. Обращаюсь также к неравнодушным киевлянам! Кто имеет возможность, помогайте дворникам и коммунальщикам. Выходите во дворы и на уборку тротуаров возле ваших домов. Инвентарь можно получить в эксплуатационных компаниях ваших районов», — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз обратился к автоводителям не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом. «А те, кто уехал, не паркуйте авто на обочинах дорог — не усложняйте работу снегоуборочной техники и движение по городу», — добавил Виталий Кличко.

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