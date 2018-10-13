Кличко показал, как Шварценеггер отдыхает в Киеве (ФОТО)

Мэр Киева Виталий Кличко встретил популярного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в аэропорту, после чего они прогулялись по Киеву

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Времени, к сожалению, было мало, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать надольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинцам. К разговору об Украине, о Киеве присоединился премьер Владимир Гройсман», — написал он.

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