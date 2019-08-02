Кличко ответил на шутку Богдана собственным мемом (ФОТО). Новости политики

Мэр Киева Виталий Кличко иронично прокомментировал «шутку» главы Офиса президента Андрея Богдана о себе
В ответ на мем Богдана Кличко создал собственный, передает «ДС» со ссылкой на theБабель.
Отметим, Богдан разместил у себя в Facebook мем о Кличко с матерщиной.
Когда журналисты спросили Кличко, как он относится к таким шуткам, мэр Киева отправил мем о себе и адвокате президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.
В основе мема — фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: «Сейчас Трампу позвоню насчет этого черта…».
Напомним, ранее такую фразу сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка: «Сейчас Баканову позвоню насчет этого черта».
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