Вы здесь: Главная / Политика / Кличко ответил на шутку Богдана собственным мемом (ФОТО). Новости политики

Кличко ответил на шутку Богдана собственным мемом (ФОТО). Новости политики

Политика 02 Авг 2019
Кличко ответил на шутку Богдана собственным мемом (ФОТО). Новости политики
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Мэр Киева Виталий Кличко иронично прокомментировал «шутку» главы Офиса президента Андрея Богдана о себе

В ответ на мем Богдана Кличко создал собственный, передает «ДС» со ссылкой на theБабель.

Отметим, Богдан разместил у себя в Facebook мем о Кличко с матерщиной.

Когда журналисты спросили Кличко, как он относится к таким шуткам, мэр Киева отправил мем о себе и адвокате президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

В основе мема — фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: «Сейчас Трампу позвоню насчет этого черта…».

Напомним, ранее такую фразу сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка: «Сейчас Баканову позвоню насчет этого черта».

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Президент Узбекистана подарил Лукашенко статую хоккеиста с его лицом (ФОТО). Новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top