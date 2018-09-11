Кличко: Киевские депутаты поддержали решение, которое вернет горячую воду киевлянам

Депутаты Киевского горсовета приняли важное решение, которое решит вопрос с долгами за газ и позволит вернуть горячее водоснабжение жителям столицы

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по результатам внеочередной сессии Киевсовета, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу столичного градоначальника.

«Сегодня на внеочередной сессии мы приняли очень важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И — соответственно — для заключения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновления поставок газа Киеву. А значит и энерго- и теплоснабжения», — сказал мэр.

Он также добавил, что этот шаг позволит вернуть в квартиры киевлян горячую воду, а коммунальным службам — выполнять необходимые работы чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.

Кличко отметил, что по сравнению с маем, сегодня речь идет только об ответственности за долг, который имеет источники для компенсации. А также — о списании всех штрафов.

«Это результат интенсивной работы в судах и переговоров на всех уровнях, включая правительство Украины, президента. Мы отстаиваем интересы общества», — сказал мэр столицы.

«И бюджетный комитет парламента рассмотрел этот вопрос. И правительство приняло решение, чтобы наконец урегулировать ситуацию и вернуть газоснабжение столице. Оставалось решение Киевсовета и мы его сегодня приняли!», — заявил после голосования Кличко.

Соответствующее решение поддержали 76 депутатов Киевсовета.

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