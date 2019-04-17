Кличко: Киев активно вкладывает средства в достройку Подольско-Воскресенского моста

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода находится в активной стадии

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт kiev.klichko.org.

«Сегодня на мосту демонтируют крайние опоры, устанавливают балки автопроезда, бурят сваи в районе озера Русановское, а также устанавливают барьерное ограждение и обустраивают тротуары», — отметил Кличко.

С осени прошлого года строителям удалось установить запланированные 19 вязей моста — с опережением запланированного срока работ.

Сегодня специалисты замыкают стыки арки и обустраивают левоповоротный съезд, осуществляют устройство дорожного покрытия на съезде на Рыбальский остров.

“Есть мост, на открытие которого много лет ждут жители Троещины, — отметил мэр. — Подольско-Воскресенский мост уже много лет стоит в таком виде. Год назад мы активно начали вкладывать деньги в его достройку. Сейчас уже демонтируем ржавые конструкции, и уже летом этот мост будет выглядеть совсем по-другому”, — сказал Кличко в коротком видео, которое записал возле Подольско-Воскресенского мостового перехода.

По словам Виталия Кличко, городская власть делает все, чтобы к концу следующего года открыть автомобильное сообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост и перейти к следующему этапу – строительству метро на Троещину.

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