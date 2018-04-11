Кличко: Если владельцы ТРЦ не устранят нарушения противопожарной безопасности, их бизнес не будет работать

Если выявленные при проверках в ТРЦ нарушения норм противопожарной безопасности не будут устранены в кратчайшие сроки, городские власти обратятся в суд

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время совместной с главами районов проверки состояния противопожарной безопасности в ТРЦ «Магелан», сообщили «ДС» в пресс-службе КГГА.

«Относительно нарушений, которые не устранены, мы обращаемся к руководству таких торгово-развлекательных центров, чтобы в сжатые сроки все исправили. Иначе мы будем обращаться в суды относительно безответственного бизнеса. Безопасность киевлян является одним из ключевых приоритетов. А небрежность владельцев торговых центров может стоить жизни людей. Это недопустимо! Мы не будем делать ошибок, которые были допущены в российском Кемерове и привели к страшной трагедии, — заявил Кличко и добавил, что в случае, когда владельцы ТРЦ будут отказываться устранять такие нарушения, их бизнес работать не будет.

«Магеллан», где состоялась проверка, входит в десятку наиболее посещаемых ТРЦ Украины. Ежедневно его посещает более 30 тысяч человек. Кличко вместе с руководством ГСЧС в Киеве и главами столичных районов осмотрели все три этажа торгового центра, состояние эвакуационных путей и их доступность для выхода, а также заведение общественного питания, кинотеатр, детскую зону. Уже на первом этаже ТРЦ обнаружили нарушения, которые не устранили после предварительной проверки спасателей, — торговые точки напротив центрального входа, в зоне под эскалаторами. Вместе с тем, было обнаружено, что некоторые торговые точки на эвакуационных путях в результате предварительной проверки убрали. Также в ТРЦ открыли выходы на лестничные клетки, которые были до этого закрыты.



По данным руководства ГСЧС в Киеве, недостаточно в «Магеллане» и схем эвакуации людей при пожаре.

Мэр обратил внимание руководства ТРЦ, что городская власть не намерена создавать препятствия бизнесу, но в «Магеллане» должны быть соблюдены все нормы противопожарной безопасности.



«Ключевые нарушения — это захламленные пути эвакуации. Некоторые замечания были устранены, но есть еще проблемы, которые нужно решить: убрать торговлю, например, кафе, которые сейчас находятся на путях пожарной эвакуации, чтобы эти пути были свободными», — отметил Кличко.

Вместе с тем, мэр поручил председателям райгосадминистраций в Киеве ознакомиться с выводами ГСЧС по выявленным нарушениям во всех ТРЦ столицы и лично проконтролировать, чтобы все нарушения были устранены. Повторные проверки состоятся в ближайшее время.

«Эти проверки будут и в дальнейшем для того, чтобы оставались открытыми эвакуационные пути, двери. Чтобы не «вырастали» торговые площадки там, где должны быть свободные выходы для людей. Правила безопасности должны быть соблюдены и должны быть едиными для всех», — добавил он.



Кличко напомнил, что поручил проверить все ТРЦ столицы и другие места массового скопления людей на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском городе Кемерово, где погибло несколько десятков человек, многие из которых — дети. Такие проверки — плановые и внеплановые — пока продолжаются.

Напомним, что еще недавно на проверки торгово-развлекательных, учебных, воспитательных, лечебных учреждений действовал мораторий, однако сейчас он снят и подразделения ГСЧС совместно с городскими службами выполняют работу, чтобы обеспечить надлежащий уровень противопожарной безопасности в каждом заведении Киева. Также городские инспекторы по благоустройству проверяют эвакуационные выходы из метро и законность расположения у них временных сооружений.

Также происходят противопожарные учения. Они уже были проведены на территории трех ТРЦ — «Ocean Plaza», «Lavina Mall», «Украина».

Всего в столице более 120 торгово-развлекательных комплексов. И все они, отметил Кличко, будут проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Только в апреле запланировано проверить 96 ТРЦ, более 500 дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, 18 медицинских учреждений со стационарным лечением.

Сейчас продолжаются проверки более 10 ТРЦ, в частности, «Магеллан», «Dream-Town», «ПРОСПЕКТ», «Домосфера», «101Tower».





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