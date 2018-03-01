Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не называет имя Дерипаски.

Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 г., пишет OCCRP, однако ему отказали в связи с расследованием, которое велось в отношении бизнесмена в Бельгии. В июле 2016 г. Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что дело было отправлено в архив из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 г. миллиардер подал второе заявление, и оно было одобрено.

Из данных, полученных OCCRP и The Guardian, следует, что несколько сотен человек воспользовались программами, которые позволяют состоятельным лицам получить кипрское гражданство, а вместе с ним и право на свободный въезд, работу и проживание в Евросоюзе.

Эти схемы возникли более 30 лет назад, но в последнее десятилетие их популярность резко выросла, отмечает OCCRP. Как сообщает The Guardian, по данным на сентябрь прошлого года, чтобы получить кипрское гражданство, нужно было вложить 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации.

Согласно данным, предоставленным парламентом Кипра, начиная с 2008 г. кипрское гражданство получили 1685 иностранных инвесторов из стран бывшего СССР, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Кроме того, гражданство присвоено членам их семей (1651 человек). Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в 4,5 млрд евро.

Из документов, на которые ссылается OCCRP, следует, что гражданство также предлагали еще одному российскому миллиардеру — Виктору Вексельбергу, но он, вероятно, отклонил предложение. Пресс-секретарь бизнесмена заверил OCCRP, что Вексельберг имеет только российское гражданство.

Как перебраться на Кипр







М. Сергеев / Ведомости

Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове

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Flickr

Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве

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Chris Ratcliffe / Bloomberg

Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство

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Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg

На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства

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FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото

За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес

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Simon Dawson / Bloomberg

Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства

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Sean Gallup / Getty Images

В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)

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Flickr

ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.

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Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.

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Сергей Портер / Ведомости

Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию

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Simon Dawson / Bloomberg

Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП

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Pixabay

Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.

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Petros Karadjias / AP

Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ

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Yiannis Kourtoglou / REUTERS

Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью

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Simon Dawson / Bloomberg

Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.

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Simon Dawson / Bloomberg

По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100

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Neil Hall / REUTERS

Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств

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