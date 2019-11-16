Классная комната для умников и умниц. «Точку роста» представили ульяновским родителям

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», действующего на базе Юрловской основной школ в Базарносызганском районе, прошел день открытых дверей.





Для учащихся, педагогов и родителей были проведены мастер-классы по предмету ОБЖ, по кружкам дополнительного образования «Промдизайн», «Роботехник», «Учусь создавать проект», «Белая ладья». В этот день центр посетили учащиеся и педагоги Базарносызганской школы № 2.







Образовательный центр позволит ребятам освоиться в мире новых профессий, на которых сегодня строится современная мировая экономика.





Напомним, что в начале учебного года на базе Юрловской школы открылась «Точка роста» – центр образования цифрового и гуманитарного профиля благодаря действию нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Использование современного оборудования в учебном процессе поможет школьникам познавать новое, неизведанное.





В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта «Наука», объявленная губернатором Сергеем Морозовым. Тематическая неделя посвящена памяти русского и советского естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля Владимира Вернадского.





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