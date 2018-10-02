Кива: Венгрия готовит аннексию Закарпатья

Илья Кива считает, что компромисс не может рассматриваться, как возможное решение проблемы между Украиной и Венгрией.

По его мнению, основная задача руководства страны – «формировать свою внутреннюю позицию и действовать в интересах Украины» / фото УНИАН

Сегодня в Украине существует угроза потери Закарпатской области, а действия Венгрии направлены на аннексию нашей территории.

Такое мнение выразил глава Социалистической партии Украины Илья Кива в эфире телеканала Newsone, сообщается пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Официально заявляю, что сегодня существует угроза потери Закарпатской области, а действия Венгрии направлены на аннексию нашей территории. Почему мы называем Россию страной-агрессором, но не видим, что повторяется ситуация с Венгрией? Мы «проспали» Луганскую область, Донецкую, Крым. Так не должно произойти с Закарпатской областью», – заявил он.

И.Кива отметил, что вступление в НАТО, движении в Евросоюз не являются панацеей для решения всех проблем. По его мнению, основная задача руководства страны – «не бежать за кем-то, не успевая, спотыкаясь и падая, а формировать свою внутреннюю позицию и действовать в интересах Украины».

При этом он подчеркнул, что компромисс не может рассматриваться, как возможное решение проблемы между Украиной и Венгрией.

«Когда идет речь о Родине, ее территории и границе, компромисса быть не может. Есть интересы украинского государства и украинского народа. Поэтому должна быть составлена нота протеста, дипломаты должны быть высланы из Украины, а также необходимо разорвать отношения с Венгрией до наведения порядка в этом вопросе», – констатировал глава Соцпартии.

Как сообщалось, 27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется, по предварительной квалификации, по статье о государственной измене. «Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

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Как сообщал УНИАН, ранее в интернете появилось видео, на котором зафиксирована выдача украинцам венгерских паспортов.

Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских отношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового, и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

26 сентября Климкин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в Нью-Йорке, но не согласовали общую позицию относительно предоставления венгерского гражданства гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин вновь предложил венгерскому коллеге в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегового, иначе Украина его выдворит.

По факту выдачи украинцам венгерских паспортов Управление СБУ в Закарпатской области открыло уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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