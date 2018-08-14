Кива показал, как он отдыхает верхом на голой женщине

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива опубликовал в Instagram фотографию с отдыха эротического содержания

При этом Кива похвастал.что умеет отдыхать, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Мне говорят, что мой «Инстаграм» стал скучным, стало меньше жизни и красок! Добавляю — «Кива умеет не только хорошо работать, но и хорошо не работать»! Мама учила делать все, вкладывая «душу». Я был послушным и воспитанным сыном! Для умников, которые ищут, к чему до*аться — это моя четвертая неделя отдыха в этом году и четвертая поездка (мой отпуск составляет 30 дней стандартных и 15 дней как участнику боевых действий)», — подписал Кива фото.

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