Китаянка получила высшее образование в 81 год

81-летняя китаянка Сюэ Миньсю получила диплом об окончании университета. Ради этого долгожданного момента она усердно работала несколько лет. По словам новоиспеченной выпускницы, смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться.

Женщина поступила в Тяньцзиньский университет на курс «Электронная коммерция» по программе дистанционного образования в марте 2014 года, когда ей было 77 лет. Она оказалась не только самой старшей студенткой в своей группе, но и одной из самых усердных. Финальный экзамен ей удалось сдать лишь с седьмой попытки. В итоге ее старания увенчались успехом, она получила диплом.

Отметим, что 81-летняя киатянка владеет пятью языками — китайским, английским, французским, русским и латынью, а в свободное время увлекается фотографией, катанием на коньках и плаванием.

Фото: https://ustinka.kz/interesting_news/34160.html

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