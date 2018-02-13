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Китаянка получила высшее образование в 81 год

E-commerce13 Фев 2018
Китаянка получила высшее образование в 81 год
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81-летняя китаянка Сюэ Миньсю получила диплом об окончании университета. Ради этого долгожданного момента она усердно работала несколько лет. По словам новоиспеченной выпускницы, смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться.
Женщина поступила в Тяньцзиньский университет на курс «Электронная коммерция» по программе дистанционного образования в марте 2014 года, когда ей было 77 лет. Она оказалась не только самой старшей студенткой в своей группе, но и одной из самых усердных. Финальный экзамен ей удалось сдать лишь с седьмой попытки. В итоге ее старания увенчались успехом, она получила диплом.
Отметим, что 81-летняя киатянка владеет пятью языками — китайским, английским, французским, русским и латынью, а в свободное время увлекается фотографией, катанием на коньках и плаванием.

Фото: https://ustinka.kz/interesting_news/34160.html

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