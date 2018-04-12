«Китайцы не упустят своего»

Дмитрий Павлов, исполнительный директор Приморского отделения Российского союза туриндустрии.

Родился в г. Находке, закончил ВГУЭС по специальности «зарубежное регионоведение», направление «политика и право стран Восточной Азии». Учился в Харбинском политехническом университете по специальности «мировая экономика». Основатель и руководитель агентства международного туризма «Катюша», создатель «музея трепанга» во Владивостоке, сооснователь журнала «Золотой мост» на китайском языке.

Изначально ему хотелось стать дипломатом, но, работая гидом, он обнаружил для себя другие возможности. Дмитрий Павлов рассказал, какие отношения у китайских предпринимателей и туристов к Владивостоку.

— Дмитрий Юрьевич, есть мнение, что профессия гида вымерла.

— Профессия гида не вымерла и остается такой же перспективной, как и десять лет назад. Приморский край развивается, инфраструктура растет, инвестиционный климат теплеет. Владивосток находится в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона. Это огромный рынок, и он открывает колоссальные возможности перед молодыми специалистами. Сегодня студенты, которые получают образование в сфере туризма и гостеприимства, уже с первого или второго курса начинают изучать восточный язык. Соответственно, они понимают, насколько важен для них этот инструмент, ведь со знанием языка легче завязывать деловые связи, привлекать туристов, вы лучше понимаете своих клиентов, партнеров, конкурентов, потому что вместе с языком изучаете их культуру и менталитет.

У меня двое сыновей учатся в гимназии №?2, где уже с пятого класса в образовательную программу добавляют китайский, корейский или японский язык. И таких школ все больше в краевом центре. Масса факторов складывается так, что профессия гида становится еще более перспективной.

— А как же китайские гиды, которые отбирают работу у российских и практически поглотили этот рынок?

— Я считаю, проблема преувеличена и часто тиражируется на уровне сплетен. Только в нашей фирме работают 15 квалифицированных гидов. Буквально через две недели я поеду в город Сямынь — крупная китайская авиакомпания хочет открыть прямой рейс для жителей Владивостока и приглашает к сотрудничеству наших турагентов и туроператоров. Широкому обывателю название Сямынь вряд ли о чем-то говорит, но сегодня это один из самых развитых городов в Китае, его называют городом яхт и богатых людей. Три года назад открылась шанхайская прямая линия, и сразу все самолеты по двум направлениям были набиты битком. Помимо регулярных, у нас много чартерных авиарейсов в Китай. Этот поток растет, а кто первый принимает туристов во Владивостоке? Конечно, гид.

— Довольно часто звучат нарекания к качеству материальной базы и сервиса на приморских курортах. И лучшее доказательство этому, как бы нас ни убеждали в обратном, — выбор, который делают наши туристы в пользу зарубежных направлений. Ситуация, на ваш взгляд, меняется?

— Инфраструктура не возникнет сама по себе, ее необходимо развивать. Создавать преференции для бизнеса, работать над улучшением качества обслуживания туристов. Что сейчас и делается в Приморье. Пока, к сожалению, 90% шанхайских туркомпаний отправляют своих туристов в Москву, Санкт-Петербург и сейчас еще в Иркутск, потому что там — Байкал. Нам достается очень незначительная часть, и здесь проблема в том, что о Приморье и Владивостоке на туристическом рынке южного, более развитого Китая известно очень мало. Многие наши потенциальные партнеры удивляются, когда узнают, что есть такой интересный европейский город всего в трех часах полета от Шанхая. К слову, я презентовал Приморье в российском консульстве в Шанхае. После встречи ко мне подходили и говорили: «А мы и не знали, что у вас так круто».

Другая проблема: китайские партнеры снижают цену до предельного минимума, чтобы завлечь больше туристов, а вместе с ценами падает и уровень сервиса. Для меня такой вариант неприемлем. Если арендовать автобус, то обязательно с кондиционером, а не разбитое «корыто», где гости будут задыхаться в жару. Гостиница, питание должны быть на уровне. Но в то же время «золотые» путевки никто покупать не будет. Поэтому приходится искать баланс, чтобы не уронить свое лицо и сохранять конкурентоспособность.

— Каков средний чек иностранного туриста во Владивостоке?

— Туристы бывают разные. Те, кто прилетают авиарейсами, находятся здесь достаточно продолжительное время — 4–5 дней и, соответственно, могут выбрать больше экскурсий, питаются в ресторанах. С учетом всех расходов средний чек для них составляет примерно 30 тыс. рублей. Но есть гости, которые тратят больше, например, могут купить часы за полмиллиона, посетить ювелирный магазин и выбрать украшение из янтаря за 100–200 тыс. рублей. И такое бывает. Стоимость гостиницы среднего уровня в летний период — порядка 1,5–2 тыс. на человека, а если это хорошая гостиница, то еще дороже. Но очень много туристов приезжают сюда на два дня и тратят самые скромные суммы — 1–2 тыс. рублей, хотя Владивостоку есть чем удивить туриста.

При этом едва ли не каждый второй состоятельный китайский бизнесмен, с которым я здесь общаюсь, хочет что-то построить или открыть во Владивостоке, от гостиниц и жилых домов до ресторана и сауны. Китайцы сейчас находятся на таком этапе, когда готовы инвестировать в нашу экономику, но их сдерживает неизвестность. Кто-то боится, думая, что здесь еще 90-е годы, кто-то считает, что его могут обмануть — или партнеры, или правительство. Чем больше у нас будет объектов, которые станут положительным примером для возможных инвесторов, таких как игорная зона, куда 75% инвестиций пришли из Восточной Азии, тем быстрее будет развиваться этот процесс.

— Многие считают, что китайцы в бизнесе агрессивны и на них нельзя положиться, именно поэтому нашим бизнесменам так тяжело закрепиться на китайской рынке. В этом есть доля правды?

— Китайцы не упустят своего. В Китае очень жесткая конкуренция. Нужно просто подстраиваться под рынок и очень усердно работать. Люди разные бывают; мне повезло с партнерами, а может, потому что, как мне говорят, понимаю китайцев и мыслю как китаец. В этом тоже есть преимущество знания языка.

— Туристическое агентство — прибыльный бизнес?

— Это все равно что спрашивать: «Ресторан — прибыльный бизнес или нет?» Есть заведения, где яблоку негде упасть, а есть те, которые находятся на грани выживания, хотя кухня там отличная. Все зависит от правильного маркетинга, умения и желания работать, развиваться, находить партнеров и клиентов. Наше туристическое агентство, которое я открыл два года назад, пока не могу назвать суперприбыльным, сейчас оно находится на стадии развития, но вообще при должном подходе к делу, уверен, можно многого достичь. Помимо туризма, выгодное направление — организация различных социальных, спортивных, культурных мероприятий.

— Почему вы, являясь участником ВЭД, решили заняться иной деятельностью?

— В 1998 г. я поступил в университет и сразу после первого курса пошел на практику в туристическую фирму, чтобы подтянуть язык. Изначально мне хотелось стать дипломатом, и я больше смотрел в ту сторону, но, работая гидом, обнаружил для себя другие возможности. Получил диплом, женился, родились дети. Я понял, что надо идти дальше. Занялся организацией морских прогулок, потом открыл магазин, больше ориентированный на туристов, стал развивать свою туристическую компанию. На несколько лет уходил из этой сферы, потому что и надоело, и появился интерес к логистике. Я стал участником ВЭД, и сегодня наша компания, которая помогает русским бизнесменам в поиске товаров в Китае, сопровождении сделок за рубежом и доставке товара, продолжает работать. Мы привозили на Русский остров газовое оборудование, поставляли в рестораны города различное тепловое оборудование, индукционные печи, сейчас везем шесть контейнеров погрузчиков в Нижний Новгород. Но все эти направления для меня — части единого целого, ведь туризм тоже можно рассматривать как внешнеэкономическую деятельность.

Источник