Китайский опыт в сфере электронной коммерции достоин внимательного изучения

Китайский опыт в сфере электронной коммерции достоин внимательного изучения

Китайский опыт в сфере развития электронной коммерции достоин внимательного изучения. Об этом заявил председатель наблюдательного совета компании BMB Trade Group Бекзод Маматкулов в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа по итогам китайско-узбекского бизнес-форума «Шанхай-Ташкент: перспективы электронной коммерции — Шелковый путь электронной коммерции».

По его словам, электронная коммерция сегодня вышла на первый план в связи с пандемией COVID-19, возникла необходимость найти новые пути и средства сохранения стабильности мировой экономики, в частности, развивать трансграничные торгово-экономические отношения в непростых условиях.

«Сегодня очень важным является внедрение передового опыта стран — мировых лидеров в области платформ для электронной коммерции, в том числе и Китая. В этой связи мы совместно с китайской компанией АЕЕХ вышли с инициативой проведения бизнес-форума, что позволило обеспечить отличную возможность для диалога между предпринимателями двух стран», — отметил Б. Маматкулов.

Узбекский бизнесмен считает, что удалось создать уникальную возможность и площадку для обсуждения перспектив партнерства, внедрения электронных платформ и связанных с этим организационных, правовых и иных вопросов.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что развитие электронной коммерции неизбежно как единственно верный путь оптимизации издержек для обеспечения высоких темпов развития экономики. Это важно в контексте растущего товарооборота Узбекистана с его основным стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой», — отметил он.

По мнению Б. Маматкулова, электронная коммерция имеет большие перспективы, может стать движущей силой реализации крупных узбекско-китайских проектов на пространстве ШОС и «Пояса и пути».

«Подписанный по итогам данного бизнес-форума Меморандум о сотрудничестве между компанией BMB Trade Group и китайской компанией АЕЕХ открывает новые возможности для развития сферы электронной коммерции, в частности, для обмена информацией и опытом», — заключил бизнесмен.

фото: UzDaily.uz

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