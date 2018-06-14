Китайский гамбит: Трамп пытается усмирить Пекин

Интрига сенсационной встречи вчерашних непримиримых врагов — Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына имеет под собой особую подоплеку. Ведь странно, согласитесь, что еще вчера были обоюдные «факи» во весь экран и угрозы применения ядерного оружия, а сегодня почти что дружественные похлопывания по плечу.

США сдрейфили, или КНДР пошла на попятную? Ничего подобного, ведь ни ядерные программы Пхеньяна не закрываются, ни Вашингтон не собирается отменять санкции и выводить своих военных с баз в Южной Корее, а лишь сворачивает совместные учения. По большому счету — выхлоп от «судьбоносной встречи» в Сингапуре небольшой, стороны так и не договорились о чем-то конкретном, так что назвать кого-то победителем здесь нельзя, хотя Трампа уже умудрились выдвинуть на Нобелевскую премию.

А для чего весь сыр-бор, спрятанные за спиной фиги (врут ведь оба в глаза друг-другу), заверения в сотрудничестве? Каждый играет в свою игру, как это обычно и бывает в большой политике. Раздобревшему, в прямом и переносном смысле слова, Ким Чен Ыну (видимо, на идеях чучхе) явно хочется выйти из многолетней блокады. Неслучайно он накануне встречался то с китайским Си Цзиньпином, то с российским главой МИД Сергеем Лавровым, а теперь вот с американским Трампом. Северная Корея, тихим сапом вошедшая в список ядерных держав мира, мечтает теперь и о выходе на международную арену, причем на правах равного участника.

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Можно предположить, что Пхеньян готов воссоединиться с Сеулом, объединив две части разделенной в 1945 году по 38 параллели Севера и Юга Кореи. Причем не на условиях побежденных, а как минимум равноправных территорий. И когда в апреле нынешнего года Ким Чен Ын пересек демаркационную линию (первым из лидеров КНДР), чтобы встретиться со своим коллегой Мун Чже Ином из Южной Кореи, он прошагал это простреливаемое прежде с двух сторон расстояние отнюдь не с поднятыми руками. И в этой ситуации, когда Корея как никогда прежде сейчас готова убрать границы, разделяющие некогда единую страну, Север заявляет себя полноправным партнером. Если вспомнить объединение ГДР и ФРГ, то в рамках воссоединенной Германии в 1990 году Запад сразу подмял под себя Восток, а осси (восточные) и весси (западные) жители этой страны до сих пор чувствуют разницу в уровне жизни. И подобный вариант явно не рассматривается Пхеньяном.

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28 Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Яркие фото

В общем, с товарищем Ыном, в широких штанах которого припрятана ядерная дубинка, все более-менее понятно. А с какого перепуга господин Трамп вдруг стал откровенно набиваться на встречу с лидером страны, которого он еще совсем недавно грозился стереть в порошок? Ведь от КНДР для США проку никакого — ни совместной торговли, ни туризма, в общем, одна головная боль, как для тех, так и для других. Но здесь, как говорится, есть небольшой нюансик. Впрочем, очень даже большой — во всех смыслах. Речь о Китае, который представляется Трампу серьезной угрозой.

Экономики США и КНР схлестнулись на очень серьезном уровне — речь идет о мировом господстве. «Нагнуть» Пекин Вашингтону явно не по силам, Китай сейчас точно не является мальчиком для битья, в каковом качестве американцы привыкли видеть практически любую страну, на которую накладывают «интересы национальной безопасности США» и готовы там устанавливать демократию бомбами, ракетами и авианосцами. Тут же не забалуешь. А еще рядом Россия, которая сейчас с Китаем находится гораздо в более близких отношениях, чем с Соединенными Штатами.

Посмотрим на общую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который хочет контролировать сейчас как Америка, так и Китай. (Про Россию умолчим — там у нас тоже есть свои интересы и приоритеты). Военные базы США находятся в Японии, Южной Корее и в Океании. КНР довольствуется более малым, но активно продвигается, в том числе и военным присутствием, в Южно-китайском море. Плюс у Китая есть и потенциальные союзники в лице России и той же Северной Кореи. И вычеркнуть таких «игроков» в регионе для США крайне важно, чтобы попытаться диктовать свои условия Китаю.

С Россией, как говорится, нет вариантов — мы мирный бронепоезд, который стоит на запасном пути, но предпринимает всё, чтобы обеспечить собственную безопасность, в том числе и в Дальневосточном регионе. Но в некий военный союз, направленный, в том числе против Китая, Москва явно не собирается. И в НАТО, что предлагалось, вступать точно не будет, при этом, наверняка, будет соблюдать некий нейтралитет, не ввязываясь в вооруженные конфликты (при этом собьет баллистические ракеты, пусть даже американские, пролетающие над своей территорией).

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А тут возник еще один «ядерный зонтик» в лице КНДР, которая так же в большей степени симпатизируют КНР, чем США. Представляется, что разыгрываемый ныне Трампом гамбит, направлен на устранение именно одного из союзников Китая. Если следовать шахматной терминологии, то гамбит — это когда одна из сторон в интересах быстрейшего развития захвата центра или просто для обострения игры жертвует какой-то фигурой, это может быть и пешка, и фигура. Америка в этой ситуации жертвует Южной Кореей, чтобы нейтрализовать Корею Северную и таким образом оказать давление на Китай.

Трудно предположить насколько опытным шахматистом является американский президент Дональд Трамп, может он к шахматной доске и не подходил вовсе, но его цель — довести свою пешку до края доски и превратить ее в ферзя. Всеми своими «ходами» Трамп пытается «поставить Китай на место». Взять хотя бы его заявление по предупреждению Китаю после американских ракетных ударов в Сирии в апреле 2018 года, мол, и с вами такое может случиться. Сейчас вот он «нейтрализовал» КНДР, немногим ранее, явно не без участия Госдепа, на юге Вьетнама возникли антикитайские протесты.

Ничего личного — только бизнес. Дональд Трамп готов на любые меры, чтобы убрать такого опасного конкурента как Китай. Даже пойти на договоренности с северокорейским лидером.

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