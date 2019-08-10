Китайский экспорт неожиданно вырос в июле — Take-profit.org

Экспорт из Китая, деноминированный в долларах США, вырос на 3.3%, по сравнению с прошлым годом, а импорт упал на 5.6%. Торговый профицит в прошлом месяце достиг $45.06 млрд.

Торговый профицит с США составил $27.97 млрд в июле, ниже июньских $29.92 млрд. С января по июль торговый профицит с США достиг $168.5 млрд.

Ослабление юаня помогает экспортерам из Китая продавать не только в США, а и в другие страны.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в прошлом месяце китайский экспорт сократится на 2% за год, а импорт – на 8.3%.

Торговый профицит должен был составить $40 млрд.В июне экспорт сократился на 1.3% в годовом выражении, а импорт – на 7.3%. Торговый профицит составил $50.98 млрд.

«Экспорт будет оставаться ограниченным в будущие кварталы, так как поддержка со стороны ослабления юаня будет сведена на нет тарифами США и ослаблением мировой экономики», — говорит Джулиан Эванс-Притчард, старший экономист по Китаю Capital Economics.

Вторая по величине мировая экономика сбавила обороты, на фоне торговой напряженности с США. Во втором квартале ВВП Китая вырос на 6.2%, минимум за 27 лет.

Пекин смягчил монетарную политику и принял бюджетные меры, такие как снижение налогов, для стимулирования экономической активности. Однако впереди Китай ждут новые тарифы США.

На прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил ввести 10%-ные тарифы с 1-го сентября на $300 млрд китайских товаров. Экспорт из Китая сократится на 2.7%, а рост ВВП — на 50 б.п.

Наталья Волобоева, Take-profit.org

Источник: Take-Profit

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