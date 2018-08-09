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Китайские пошлины на газ из США могут изменить мировой рынок
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09.08.2018,
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Китайские пошлины на газ из США могут изменить мировой рынок
Китайские пошлины на газ из США могут изменить мировой рынок
Мировая экономика
09 Авг 2018
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Китайские пошлины на газ из США могут изменить мировой рынок Вести Экономика
Китай введет ответные пошлины на товары из США на $16 млрд Ведомости
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