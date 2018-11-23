Китайские «курьеры на колесиках» и работают за десятерых, и места много не занимают

23 Ноября 2018

Полностью роботизированная станция доставки по площади равна стандартному подмосковному дачному участку



Китайский интернет-ретейлер JD.com запустил в городе Чанша, столице провинции Хунань, первую в КНР станцию доставки, на которой работают только курьеры-роботы, сообщает агентство «Синьхуа».

В штате на данный момент числится 20 «беспилотных» сотрудников, которые доставляют покупки клиентам, проживающим в радиусе пяти километров от станции. Производительность труда «механического» персонала составляет порядка 2 000 доставок в сутки. Каждый робот оснащен функцией автопилота и передвигается со средней скоростью 15-20 км/ч. Внешне такие курьеры походят на небольшую грузовую машину с 22-мя слотами для посылок. Заказчиков они узнают с помощью технологии распознавания лиц.



Стратегическая задача JD.com – реализовать проект по повышению уровня автоматизации от приема заказа до его доставки. В этом интернет-ретейлеру помогает компания Siasun, которая занимается разработкой роботов для логистики. Итогом совместной деятельности должна стать модернизация 800 логистических центров на территории Китая с помощью технологии искусственного интеллекта. По предварительным подсчетам, реализация проекта может занять пять лет.







– Мы намерены создать интеллектуальную систему, которая будет функционировать на складах, транспортных средствах для доставки, дистрибьютерских станциях, а также при обслуживании потребителей. В будущем курьерам-людям достаточно будет сидеть в офисах и следить за машинами, выполняющими вместо них различные задачи, – заявил основатель компании JD.com Лю Цяндун.



Напомним, сразу несколько видов доставки без участия людей – роботами-курьерами, дронами и робомобилями – JD.com запустил в июне этого года. Старт проекта был приурочен к юбилею второго после Alibaba онлайн-гипермаркета. LR

Фото: psm7.com

Тэги: беспилотники, курьеры, доставка заказов, Китай, электронная коммерция

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