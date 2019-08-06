Китайские эксперты предлагают хладнокровный подход к непрерывному усилению американского давления на Китай

Торговые разногласия КНР и США обсуждались 5 августа в Пекине. Там прошла конференция, инициатором которой выступил Национальный институт развития и стратегии при Китайском народном университете. Одна из главных новостей — с 1 сентября Вашингтон вводит 10-процентные пошлины на китайский импорт стоимостью 300 млрд долларов. К новому провокационному шагу «американских партнёров» участники встречи призвали относиться хладнокровно: внезапное усиление давления на Китай не должно останавливать движения в соответствии с утвержденным планом; следует стремиться к высококачественному развитию, чтобы достойно ответить на любой внешний вызов, полагает зампредседателя Китайского общества исследования проблем ВТО, бывший директор Института исследований министерства коммерции Китая Хо Цзяньго:

«Мы были искренни на каждом этапе переговоров. США, наоборот, опубликовали информацию, пытаясь оказывать жесткое давление на Китай. На самом деле, по их поводу не стоит беспокоиться, они никак на нас не влияют, и нам не стоит обращать на них внимание».

Напомним, что сразу после завершения в Шанхае 12-го раунда китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне США объявили о повышении таможенных пошлин. Такой прием оказания экстремального давления в корне нарушает договоренности, достигнутые главами двух государств на встрече в Осаке. Некоторые политические деятели, считает директор Института международной экономики и торговли при Университете внешней экономики и торговли (UIBE) Хун Цзюньцзе, преувеличивают степень внутригосударственных проблем с целью достижения политических целей. Их действия привели к тому, что мировая экономика и торговля вступают в новую фазу рецессии и неопределенности. По мнению Хун Цзюньцзе, Китай должен углублять реформы и в дальнейшем расширять открытость рынка, создавая платформы открытости на еще более высоком уровне:

«Опираясь на преимущества внешней открытости, Китай укрепляет свое положение в мировой цепочке ценности. В настоящее время наша страна стала одной из крупнейших, с наиболее быстро прогрессирующей экономикой среди развивающихся стран. Мы должны укрепить этот статус и как можно скорее сформировать уникальные конкурентные преимущества в мировой торговле и экономике».

Аналогичное мнение выразил в ходе обсуждений профессор Экономического института при Китайском народном университете Ван Сяосун:

«Во-первых, необходимо сформировать новую структуру политики реформ и открытости на более высоком уровне. Во-вторых, повысить образовательный уровень всех граждан и показатели занятости, а также обеспечить высокий уровень научных исследований и разработок. Кроме того, необходимо предпринять меры для последовательной диверсификации внешнеторговых рынков. Полагаться можно не только на рынок ЕС, но и рынки стран-участниц «Одного пояса и одного пути», а также рынки Африки и Латинской Америки».

Что касается регионального сотрудничества, то необходимо ускорить шаги по заключению двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле, подчеркивалось на встрече. Например, совсем недавно были проведены переговоры по обсуждению всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Это наиболее очевидные способы смягчения конфронтации, — считает Ван Сяосун.

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