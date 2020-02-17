Китайская цена: COVID-19 будет влиять на мировую экономику до июля | Статьи

Из-за вспышки коронавируса в I и II кварталах 2020 года мировой ВВП покажет нулевой рост. Об этом говорится в аналитическом исследовании «ВТБ Капитал» . Агентство Moody’s понизило прогноз по развитию экономики Китая, Австралии, Южной Кореи и Японии . Если стабилизировать ситуацию не удастся и COVID-19 начнет быстро распространяться за пределами КНР, то оценки придется пересматривать по большему числу стран, включая США и Германию, пишут аналитики агентства. Крупнейшие центробанки мира, включая ФРС США, ЕЦБ и ЦБ РФ, предупреждают, что неопределенность, вызванная вспышкой COVID-19, создает риски для глобального экономического роста . На этом фоне завидное спокойствие демонстрирует Народный банк Китая (НБК) — «Известия» не обнаружили в его документах упоминания рисков даже для собственного развития.

Нулевой рост

Мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до конца полугодия — такой прогноз дал глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нил Маккиннон . По его оценке, не только в январе–марте, но также в апреле–июне глобальный ВВП покажет нулевой рост (исследование есть у «Известий»).

Хотя рынок акций, несмотря на вспышку заболевания, продолжает торговаться в плюсе, это происходит на ожиданиях инвесторов, что в случае необходимости центробанки предоставят экстренную помощь , отмечает Нил Маккиннон. Если эпидемия будет сильно распространяться за пределами Китая, ФРС США придется резко снижать ставку — на 0,5 п.п., говорится в исследовании. Сейчас этот показатель составляет 1,5–1,75%.

Фото: ТАСС/Zuma

Центробанки снижают ставки, чтобы подстегнуть рост замедляющейся экономики. Но если у ФРС такой ресурс еще есть, в еврозоне ситуация хуже.

Перспективы возрождения экономики в Европе плохие, а рост ее ВВП находится на минимуме за последние семь лет, говорится в отчете Нила Маккиннона. Ситуацию усугубляет то, что на Китай приходится значительная часть экспорта как в Германию, так и во всю еврозону. Между тем ставка ЕЦБ составляет 0%.

Справка «Известий»

По состоянию на 17 февраля в мире было почти 72 тыс. человек, заболевших вирусом COVID-19. Более 1,7 тыс. из них скончались, около 11 тыс. выздоровели.

Moody’s рассматривает два варианта развития событий: базовый — если со вспышкой удастся справиться за I квартал и она не выйдет за пределы Китая, и негативный — если она приобретет характер пандемии. Ориентируясь на первый сценарий, аналитики агентства понизили прогноз по росту китайского ВВП на 0,6 п.п., до 5,2% . Из-за коронавируса агентство также ухудшило прогноз на 2020 год для Австралии, Южной Кореи и Японии.

Ухань, где началась вспышка коронавируса, — важный промышленный центр в Китае, напоминают аналитики Moody’s. До начала вспышки прогнозировалось, что рост экономики провинции Хубэй в 2020 году составит 7,8% — больше, чем рост ВВП всей страны.

Рабочий распыляет дезинфицирующее вещество в рабочем квартале провинции Шаньдун, Китай

Фото: Global Look Press/Utuku/Ropi/Tang Ke

Под удар COVID-19 попадут китайские ритейлеры, туристические и транспортные компании, отмечает агентство. В США пострадают горнолыжные курорты, где традиционно много путешественников из Китая, а также аэропорты и отели. В Европе под ударом вируса окажутся производители товаров класса люкс, а также виноделы и пивовары.

В случае негативного сценария начнутся сбои в глобальных цепочках поставок, вырастут цены на промышленную продукцию, возникнут трудности у экспортеров сырьевых товаров, предупреждает Moody’s. В этом случае рост ВВП замедлится и у некоторых развитых стран, включая США и Германию.

С повышением градуса

Напряжение в связи с распространением коронавируса уже заметно на долговом рынке . На прошлой неделе минфин США разместил 30-летние казначейские облигации под рекордно низкую доходность — 2,061% годовых. Это значит, что инвесторы покупают долгосрочные защитные активы, опасаясь финансовой турбулентности в ближайшей перспективе.

Все крупнейшие центробанки обеспокоены рисками, которые может спровоцировать COVID-19. ФРС США в последнем отчете о денежной политике говорит об «усилении страхов, что коронавирус может начать оказывать давление на экономический рост». Президента ЕЦБ Кристин Лагард тревожит неопределенность, вызванная торговыми и геополитическими рисками, а также эпидемией COVID-19. Банк Англии недавно предупредил о росте беспокойства «в связи с глобальными рисками, включающими новый штамм коронавируса».

Фото: ТАСС/Zuma

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, объявляя 7 февраля о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 6% годовых, отметила, что ситуация с коронавирусом создает «дополнительный фактор неопределенности» для ближайших кварталов. Но в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки» от аналитиков ЦБ, который был опубликован позднее, риторика уже более жесткая . В этом документе говорится, что вспышка вируса в Китае может привести к значительному замедлению роста мировой экономики, что скажется и на экономической активности в России.

О влиянии эпидемиологической ситуации в Китае на развитие экономики также предупреждают регуляторы Канады, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура.

Похоже, единственный центробанк, сохраняющий спокойствие — это Народный банк Китая. «Известия» изучили английскую версию сайта китайского регулятора и убедились, что лишь в пяти его документах идет речь о COVID-19. Например, в речи зампредседателя НБК Лю Гоциана перечисляются меры помощи компаниям, «участвующим в контролировании эпидемии». О рисках для экономики НБК не упоминает вовсе.

Фото: ТАСС/Zuma

Чтобы погасить панику на рынках, НБК предпринимает разнообразные меры, отметил начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Регулятор снизил ключевую ставку с 4,2 до 4,15%, помог деньгами банковской системе и уменьшил норматив резервирования по депозитам с 13 до 12,5%.

На запрос «Известий» о том, как ситуация с COVID-19 отразится на китайской и глобальной экономике, НБК оперативно не ответил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник