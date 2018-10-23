Китайская корпорация Paiger намерена инвестировать в строительство дорог, мостов и портов в Татарстане

Корпорация Paiger (КНР) выразила готовность инвестировать в Татарстан в части строительства дорог, мостов, железнодорожных путей, магистралей и портов, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, где 22 октября 2018 года состоялись переговоры с делегацией китайской корпорации Paiger (HK) Industrial Co., Ltd.



«Сегодня же после вашей красочной презентации экономики и инвестиционного климата Татарстана мы уже ощутили возможности Республики и, по правде говоря, вы оправдали наши ожидания», – поделился в зале переговоров председатель правления Paiger Group Чэнь Юань.

Компания имеет три филиала в Китае, а также представительства в России, Японии, Тайланде, Венесуэле и США. Главные сектора, которыми занимается компания: международная торговля, недвижимость, городская дорожная сфера, электронная коммерция, менеджмент брендинга.

«Татарстан – это регион, точки соприкосновения с которым у нас есть во всех секторах. Да, сейчас у нас большой офис и собственный склад в Москве, но мы рассчитываем на дальнейшее развитие в России, для этого и приехали в Казань», – подчеркнул Чэнь Юань.

Вместе с ним в столицу Татарстана прибыл директор заграничного отделения Пекинского института городского строительства Гао Тао. Компания занимается почти 60% строительства метрополитена всего Китая. Кроме того, сфера деятельности затрагивает многие проекты, такие как олимпийская деревня и олимпийские объекты 2008 года.

Обсуждение укрепления сотрудничества с китайской стороны также поддержал исполнительный директор Global Partners Сюй Шугуан. Он отвечает за инвестиции в сектор недвижимости.

В рамках встречи детально был обсужден проект развития Адмиралтейской слободы в Казани. Проект заключается в том, чтобы создать вдоль русла Казанки парк, реализовать зону жилой застройки, построить автодорогу, транспортно-пересадочный узел, а также произвести работы по углублению реки.

Кроме того, Чэнь Юань планирует открытие демонстрационных павильонов более чем в 10 крупнейших городах Китая. Он предложил организовать павильон Республики Татарстан, где может быть представлена и продукция, и услуги Республики, а также возможность показать культуру Татарстана.

Переговоры прошли успешно, были выдвинуты и другие варианты сотрудничества, которые будут детально проработаны обеими сторонами.

«Есть много способов продвижения товара, но много и проблем, связанных с языковым барьером и с юридической стороной. Сейчас российским компаниям в Китае очень сложно, потому что они приезжают, находят партнеров, но зачастую на этом все и заканчивается. Из-за недопонимания. Не хватает организаций, которые стали бы единым окном для устранения всех барьеров. Наша компания и ваше Агентство могут стать именно такими организациями», – резюмировал Чэнь Юань.

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