Китайская импортная выставка доказала, что процесс глобализации необратим

В своей речи на церемонии открытия Китайской международной импортной выставки 5 ноября председатель Си Цзиньпин подтвердил намерение Китая делать свою экономику более открытой.

«Экономический рост Китая на протяжении последних 40 лет был достигнут благодаря приверженности открытой экономике, — сказал он. — Качественное развитие китайской экономики в будущем также может быть гарантировано большей открытостью. Я снова хочу подчеркнуть, что дверь в Китай никогда не закроется. Она откроется только шире».

Шестидневная выставка в Шанхае стала крупнейшей импортной выставкой из когда-либо проводившихся: в ней участвовали 3600 компаний почти из 130 стран и регионов. Кроме того, выставку посетили лидеры 18 стран.

В своей речи председатель Си в очередной раз выступил как сторонник глобализации — так же, как в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 года и на Боаоском форуме на острове Хайнань в апреле.

«Дальновидные люди согласятся, что глобализация экономики, будучи необратимой тенденцией, в большой степени поспособствовала росту мировой экономики. Это всеобъемлющая тенденция, которая не зависит от воли людей. Все, что человечество может сделать — это адаптироваться и воспользоваться уроками истории вместо того, чтобы этому мешать. Ведь колесо истории будет вращаться, несмотря ни на что», — подчеркнул он.

Британский журналист и автор книги «Когда Китай правит миром» Мартин Жак отметил, что в речи Си читается решимость сильного лидера.

«Это было сильное заявление. Китай не отклонится от своей основной стратегии и позиции. Си говорил, что в целом китайская экономика стабильна и более чем способна преодолеть текущие вызовы, несмотря на спекуляции на Западе», — сказал он.

У Китая есть национальная цель — к 2035 году стать мировым лидером в сфере технологий

Си подчеркнул важность китайских потребителей для мировой экономики. По оценкам экспертов, в следующие 15 лет импорт товаров в Китай превысит 30 триллионов долларов, а импорт услуг — 10 триллионов долларов.

«Мы будем расширять потенциал для роста импорта. Инициатива Китая увеличить импорт — не сиюминутная потребность, а перспективный шаг, который мы делаем, чтобы объединиться с миром и продвигать всеобщее развитие», — заявил Си.

В Боао он также говорил о намерении делать экономику Китая еще более открытой на основе мер по расширению доступности для иностранных компаний сферы финансов, включая страхование, и автомобильного сектора.

После этого заявления немецкий автопроизводитель BMW объявил о намерении увеличить свою долю в совместном предприятии с компанией Brilliance China Automotive Holdings.

По словам Си, Китай продолжит стабильно увеличивать открытость финансового сектора, сектора услуг, а также сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и производства, телекоммуникаций, образования, медицинских услуг и культуры. Кроме того, он заявил, что будут ослаблены ограничения на иностранную собственность в сфере образования и медицинских услуг.

Руководители компаний приветствовали призыв Си к открытости.

Председатель Johnson & Johnson в Китае Владимир Макацария, говорит, что Си подал бизнесу абсолютно правильные сигналы: «Его слова об углублении китайских реформ и открытости, поддержка либерализации торговли и оптимизация деловой среды, безусловно, вселяют в нас уверенность о продолжении развития нашего бизнеса в Китае».

Член совета директоров немецкой химической Wacker Chemie Кристиан Хартель говорит, что планы Си относительно импорта, прозвучавшие в речи Си, ободряют: «Конечно, мы выиграем от увеличивающейся покупательской способности в Китае. И продолжим инвестировать в расширение производственных мощностей в Китае».

Тосихиро Уэдо, глава китайского представительства компании по производству стекла, химикатов и другой продукции AGC Co со штаб-квартирой в Токио, приветствовал заявление Си о дальнейшей открытости.

«Это подняло наш моральный дух, — говорит он. — Из мировой промышленной державы Китай превратился в международный открытый рынок. Становясь еще более открытым, он постепенно станет центром концентрации инноваций».

В своей речи Си особенно акцентировал внимание на инновациях, которые, по его словам, являются сейчас «основным двигателем развития».

Китай планирует достичь большого прорыва в искусственном интеллекте, робототехнике и новых производственных технологиях. Кроме того, у Китая есть национальная цель — к 2035 году стать мировым лидером в сфере технологий.

«Только с помощью смелых инноваций и реформ мы сможем преодолеть препятствия на пути к мировому экономическому росту. Мировая экономика только что оправилась от международного финансового кризиса и пока не полностью восстановилась. Необходимы совместные усилия всех стран мира, чтобы содействовать научным инновациям и создавать новые двигатели роста», — сказал он.

Основатель и руководитель консалтинговой компании по вопросам управления Gao Feng Advisory Эдвард Цзэ говорит, что инновации жизненно необходимы зарубежным компаниям, которые хотят работать и торговать на китайском рынке: «Компании много жалуются на малый доступ на китайский рынок, но это уже устарело. Сейчас перспективны технологии. Чтобы добиться успеха в Китае, компаниям нужно вступать в различные формы партнерства, связанные с технологиями».

Комментарии

Роберту Азеведу. Фото: AP

Роберту Азеведу, генеральный директор Всемирной торговой организации:

Выставка напоминает нам о том, что торговля — это не игра, в которой всегда есть победители и проигравшие, в которой экспорт — это хорошо, а импорт — плохо. На самом деле импорт помогает предоставить потребителям более широкий выбор по более низким ценам. А также помогает сконцентрироваться на производстве тех товаров, которые обладают конкурентными преимуществами, и делает экономику более конкурентоспособной и эффективной.

Кристин Лагард. Фото: REUTERS

Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда:

Меняя себя через торговлю, усердную работу и учась у других, Китай не только изменился сам, но и помог изменить мировую экономику. Прогресс в этой стране сыграл важную роль в стимулировании производительности и инноваций и в повышении уровня жизни по всему миру.

Джим Ён Ким, президент Всемирного банка:

Делая реформы и открытость частью своей модели развития, Китай увеличил доход на душу населения в 25 раз, и более 800 миллионов граждан Китая смогли перестать жить за чертой бедности.

Джим Ён Ким. Фото: REUTERS

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