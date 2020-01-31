Китайская эпидемия рушит мировые рынки. Насколько все серьезно? — The Bell

Эпидемия китайского коронавируса добралась до России и продолжает рушить мировые рынки. Насколько все серьезно?

Что случилось

Это наконец случилось: первые случаи заболевания китайским коронавирусом официально подтверждены в России. Власти спешно отменяют авиасообщение с Китаем и эвакуируют российских граждан из провинции Ухань, рубль подешевел к доллару на 50 копеек, а к вечеру на новостях упал на 1% даже сохранявший до этого невозмутимость рынок акций. Мировые рынки продолжают падать на 1,5% в день, а аналитики называют коронавирус главным «черным лебедем» 2020 года. Но, как у любого кризиса, в этом тоже будут не только проигравшие, но и выигравшие.

Кто и где заболел

О первых двух заболевших коронавирусом 2019-nCoV в России — одном в Тюменской области, одном в Забайкалье — объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Оба заболевших — граждане Китая, их состояние стабильное: температуры и клинических симптомов нет, заявила Голикова.

В Тюмени заболела китайская студентка местного Индустриального университета. Местные власти утверждают, что все студенты, с которыми она контактировала, показали отрицательный анализ на коронавирус 2019-nCoV.

Заболевший в Забайкалье прибыл в регион из китайской провинции Внутренняя Монголия и был изолирован сразу после пересечения границы, заявили местные власти.

Главная новая российская мера по борьбе с распространением вируса — почти полное закрытие авиасообщения с Китаем. С 1 февраля отменены все пассажирские рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме четырех рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг. Все рейсы «Аэрофлота» из Китая и в Китай будут переведены в терминал F аэропорта Шереметьево, все остальные рейсы — оттуда выведены.

314 граждан России будут эвакуированы из очага эпидемии — китайской провинции Хубей.

Правительство готовит постановление о запрете на выдачу гражданам Китая российских рабочих виз. Также им запретят въезд в Россию через Монголию. Сухопутная граница России с Китаем была закрыта еще в четверг.

Что делать

На сайте Роспотребнадзора есть только инструкция с симптомами и общими рекомендациями о средствах профилактики коронавируса. Похожую памятку позже опубликовал и Миндзрав, но для тех, кто подозревает у себя коронавирус, есть только одна рекомендация — вызвать врача.

The Bell запросил и получил у Роспотребнадзора более подробную инструкцию, что делать, если вам кажется, что вы могли подхватить коронавирус. Прочитать ее можно здесь.

Что будет с рынками и рублем

Сегодня российский рынок акций, возможно, впервые отреагировал непосредственно на новости о коронавирусе, а не на связанное с ним падение цен на нефть. Но это скорее исключение, считают аналитики, — в обозримом будущем рынок быстро отыграет потери.

Индекс Мосбиржи отреагировал на первые случаи коронавируса в России не сразу: первые новости о заболевших появились в 15:30, а уверенное падение рынка началось только в 17:30. По итогам дня индекс Мосбиржи упал на 1,03%, а всего с 20 января потерял 4,6%.

Рубль потерял 65 копеек к доллару (63,9 руб./$) и 99 копеек к евро (70,8 руб./€). Достигнув пика (60,9 руб./$) 13 января, с тех пор российская валюта обесценилась на 4,8%.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что большого падения ждать не стоит: российский рынок всегда сначала реагирует на негативный внешний фон (падение цен на нефть), а потом быстро восстанавливается, поскольку вместе с нефтью дешевеет и рубль — а это выгодно экспортерам, из которых на две трети состоит индекс Мосбиржи.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не так оптимистична. В долгосрочной перспективе и на валютном рынке, и на рынке акций может сказаться замедление китайской экономики, говорит она. В 2003 году, на фоне атипичной пневмонии, оно составило 2 п.п., до 9% роста ВВП в год, — но тогда мировая экономика

Конкретные проблемы в связи с коронавирусом будут у российских золотовалютных резервов — в результате вынужденной дедолларизации они уже пострадали от падения евро, а теперь могут пострадать от нового витка девальвации юаня, в котором номинировано 13,2% российских ЗВР. В понедельник китайские рынки откроются после новогодних каникул, и юань на первых торгах подешевеет ниже психологически важной отметки 7 за доллар.

Что будет с мировой экономикой

Рейтинговое агентство Moody’s в обзоре для клиентов не побоялось назвать китайский коронавирус «черным лебедем», каких еще не бывало». Главным неприятным свойством эпидемии в обзоре названа ее непредсказуемость и потенциальная неспособность крупнейших стран мира справиться с серьезной вспышкой инфекции.

Мировые рынки продолжают быстро падать на новостях о распространении коронавируса. Индекс S&P 500 на 23:00 мск упал на 1,56%, Dow Jones — на 1,87%, Nasdaq — на 1,25%.

Об опасности новой крупной эпидемии еще год назад предупреждали эксперты форума в Давосе. С 2010 года число стран, столкнувшихся с эпидемиями, неуклонно растет, у властей нет средств, чтобы остановить их распространение, а глобализация умножает экономический ущерб — эпидемия может в считанные дни разрушить цепочку поставок, писали они. Годовые потери от эпидемий гриппа экономисты ВЭФ оценили в $570 млрд и отметили, что они сравнимы с ущербом от изменения климата ($890 млрд). Крупные компании должны заранее готовиться к эпидемиям, заранее создавать антикризисные планы и тщательно мониторить эпидемиологическую ситуацию, рекомендовали эксперты.

Moody’s отмечает как главное последствие распространения вируса падение цен на промышленные металлы, главным потребителем которых является Китай — меди, никеля, цинка, алюминия. С учетом падения цен на нефть (на 12% с начала января) это бьет почти по всем крупнейшим российским сырьевым компаниям.

WSJ считает, что главным негативным эффектом эпидемии будет разрушение глобальных цепочек поставок. Единственный пример для сравнения, который есть у экономистов, — атипичная пневмония 2003 года, но с тех пор эти цепочки намного усложнились, а Китай занимает вдвое большую долю в мировом экспорте, чем в 2003 году. В 2011 году, во время землетрясения в Японии, 60% экономического ущерба пришлось на другие страны.

Ближайшие месяцы у всех, кроме разве что производителей медицинских масок и фармкомпаний, будут непростыми — после вспышки атипичной пневмонии 2002–2003 года рынки трясло несколько месяцев. Но, как и любой другой кризис, эпидемия коронавируса может открыть и новые возможности. Та же вспышка атипичной пневмонии 2003 года дала толчок китайскому интернет-буму, отмечает Quartz: необходимость пользоваться интернет-сервисами заставила людей в них поверить, а Джек Ма именно тогда решил сделать Alibaba розничной компанией.

Петр Мироненко

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