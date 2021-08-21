Китайская электроэнергетическая корпорация рассмотрит возможность инвестирования в «Великий камень»

Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергетическая корпорация «Чуанькай» рассмотрит возможность инвестирования в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Вице-президент электроэнергетической корпорации «Чуанькай» с делегацией посетили индустриальный парк «Великий камень». Гости ознакомились с историей развития и инфраструктурой парка, осмотрели демонстрационный зал.

На переговорах «Чуанькай» с руководством «Великого камня» обсуждалась тема блокчейна. По итогам визита вице-президент отметил выгодное географическое расположение парка, привлекательную бизнес-среду и льготную политику, что позитивно влияет на привлечение инвестиций из Китая.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-