Китай занял второе место в мировой экономике

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Москва, 6 марта — «Вести.Экономика». По итогам 2017 г. Китай занял второе место среди крупнейших экономик мира по экономическому развитию, заявил председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн. По словам чиновника, в 2017 г. ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует $12,2 трлн по обменному курсу на 31 января прошлого года.

«По этому показателю мы отстаем от первой экономики мира — США — на $7 трлн, но превосходим третью экономику мира — Японию — на те же $7 трлн. Мы продолжаем занимать второе место среди мировых экономик, что отнюдь не просто», — заявил Хэ Лифэн.

«В 2017 году ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует $12,2 трлн по обменному курсу на 31 января прошлого года», — отметил чиновник на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти в КНР).

Чиновник подчеркнул, что прирост ВВП в течение минувшего года составил $900 на душу населения. Он напомнил, что в первые годы проведения реформы в стране ставилась задача довести весь ВВП к 2000 г. до $800 на душу населения.

По словам Хэ Лифэна, планируется, что в 2018 г. около 60% экономического роста Китая будет достигнуто за счет потребления.





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