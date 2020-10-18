Китай заинтересован в большом и справедливом мире! — новости политики

На вопросы читателей газеты «Обзор» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Литовской Республике Шен Жифей



1 октября Китай отметил свой самый большой праздник — День образования Китайской Народной Республики.

В связи с этим газета «Обзор» предложила Посольству КНР в Литве провести своеобразную заочную пресс-конференцию с читателями нашей газеты, и вскоре получила согласие на такую форму сотрудничества.

(Продолжение. Начало публикации в №№ 40, 41.)

Для тех работников, которые работают в опасных условиях, таких как горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, есть специальная страховка и специальная оплата. Даже нам, дипломатам, если мы работаем в Африке, платят больше. В Китае права всех трудящихся чётко защищены законом.

Люди, работающие в опасных условиях или выполняющие опасную работу, получают дополнительную специальную оплату и специальную страховку. Это обязательно.

«В Китае долгое время существовал запрет на то, чтобы в семье было 2 и более ребёнка. Когда этот запрет отменили? Какова политика Китая в демографическом плане? Не боится ли руководство КНР того, что в стране будет слишком много населения и его будет трудно трудоустроить и прокормить?» — спрашивает Юзеф Карбовский из Шальчининкского района.

В Гонконге

— Китай перенаселён, это точно. Большая численность населения – это не только вызов или проблема для Китая, это может стать катастрофой и для всего мира. Потому что весь мир имеет проблему перенаселения. У нас ограниченные ресурсы, у планеты Земля фиксированный размер, и население не может расти без каких-либо ограничений.

Планирование семьи или контроль численности населения – это не изобретение китайцев. Многие эксперты в области демографии и другие профессионалы в мире призывают надлежащим образом регулировать размер человечества. Это необходимо ради блага всех людей. Китай ввёл политику планирования семьи почти 60 лет назад. Для людей моего возраста или возраста моих родителей не существовало ограничений на количество детей. Каждая семья могла иметь столько детей, сколько хотела. Вот почему в то время у нас были большие семьи. Раньше у нас были большие семьи из пяти, шести, восьми или даже десяти детей.

Начиная с 1970-х годов, Китай ввёл политику планирования семьи. Потом она стала ещё строже. У нас действительно была политика одного ребёнка на одну семью в течение многих лет. Эта политика длилась несколько десятилетий, она изменила численность населения. Она даже изменила структуру семьи и структуру населения разных возрастных групп.

Правительство увидело в этом угрозу нашему будущему, потому что Китай очень быстрым темпом входит в стареющее общество. Численность молодого поколения становится всё меньше и меньше. Вот почему эта политика – один ребёнок на одну семью – была прекращена несколько лет назад.

Сейчас молодому поколению рекомендуется иметь не менее двух детей. Это означает, что политика планирования семьи останется, но она становится более гибкой.

Я думаю, что есть много семей, которые завели второго ребёнка, а некоторые семьи могут иметь и больше детей. Такова текущая политика сегодня, потому что китайское население очень быстро стареет.

Вы можете себе представить, что в результате политики одного ребёнка на одну семью один ребёнок будет заботиться о нескольких пожилых людях. Это означает, что один ребёнок, условно говоря, должен обеспечить двоих родителей, по два деда и по две бабушки. Это может стать социальной проблемой.

Нам нужно развивать нашу систему социального обеспечения, а также систему обеспечения пожилых людей. Но всё же, семья по-прежнему является основой союзом для китайской традиции в уходе за пожилыми людьми. Но как один ребёнок может позаботиться о четырёх, а иногда и о шести? Вот почему эта политика планирования семьи сегодня приобретает такую гибкость.

Но я могу сказать вам, что политика Китая в области планирования семьи – это великая жертва китайского народа на благо всего мира. Представьте себе, если бы у правительства никогда не было политики планирования семьи, было бы неограниченное количество детей, каким было бы сегодняшнее население мира? Так что это беда не только Китая, это беда всего мира. Половина Европы могла бы оказаться во власти китайцев.

Связь поколений

— У нас есть пока немного места в Литве…

Посол Китая (смеётся): Да, но давайте всё же сохраним немного места.

Позвольте мне сделать ещё одно замечание. Для меньшинств в Китае, таких как тибетцы, уйгуры, независимо от того, насколько строгой была наша политика планирования семьи раньше или сегодня, не существует никаких ограничений по количеству детей.

Я могу сказать вам откровенно, в Китае у нас есть несколько привилегированных групп. Первая – национальные меньшинства, у них нет ограничений по количеству детей, им отдают предпочтение при трудоустройстве, при получении высшего образования.

Вторая привилегированная группа – это женщины. По отношению к ним есть множество преференций, которых у мужчин никогда не было.

Третья – это дети. Они действительно «императоры семьи».

Итак, справедливо ли китайское общество? Нет, не справедливо. Из-за большой «несправедливости», политики преференций по отношению к меньшинствам, по отношению к полу, молодому возрасту и по отношению к инвалидности. Как и во многих других странах.

— Что касается пожилых людей: в некоторых странах, например, люди отвечают за содержание своих родителей и бабушек и дедушек. В Китае это тоже есть?

— Это традиция Китая, все дети обязаны заботиться о своих пожилых родителях. Традиция есть традиция. Мы все ещё развиваем систему ухода за пожилыми людьми. Из-за политики планирования семьи, как я уже сказал, один ребёнок должен заботиться о слишком большом количестве пожилых людей. Вот почему мы не можем полагаться только на семью.

Конечно, мы поощряем детей брать на себя ответственность, но нам нужно строить больше объектов и создавать больше удобств для пожилых людей. В настоящее время большинство пожилых людей предпочитают оставаться в своеобразном учреждении, доме дневного пребывания для пожилых людей.

Да, они наслаждаются такой жизнью там, где могут получить надлежащую медицинскую помощь, надлежащий уход oт специализированных учреждений, заботящихся об их жизни. Это становится модой.

Итак, полагаю, я ответил на все эти вопросы. Читатели правы, особенно насчёт проблемы занятости в Китае. Это правда. У нас большое население. Это означает, что каждый год у нас появляется большое количество молодых людей, выходящих на рынок труда. Особенно из университетов или высших учебных заведений.

У нас тоже есть проблема безработицы, но ситуация в Китае очень своеобразная – нам не хватает работников с более низкой квалификацией. Никто не хочет много работать. У нас все ещё большая нехватка рабочих рук.

Многие молодые люди хотят получить более высокооплачиваемую, лучшую работу, но у них очень ограниченные возможности. Таким образом, неполная занятость становится проблемой для китайского правительства.

Я согласен, этот вопрос связан с избытком населения, непропорциональной рабочей силой. Поэтому у нас тоже есть проблема неполной занятости. Но найти работу, какой бы она ни была, не так уж сложно, а вот найти хорошую работу не так-то просто. Вот почему мы поощряем многих молодых людей начинать свой собственный бизнес, стартапы, например, заниматься онлайн-бизнесом, какими-то инновациями.

Благодаря интернету, электронной коммерции, многие молодые люди начинают свой бизнес, оставаясь дома и продавая товары или предоставляя услуги онлайн. Таким образом, это становится новой моделью занятости. Полагаю, что и в Литве происходит нечто похожее. Многие молодые люди могут оставаться дома и зарабатывать деньги через интернет.

Но, в любом случае, в долгосрочной перспективе проблема занятости всегда будет бросать вызов китайскому правительству. По этой причине мы должны поддерживать определённую скорость роста, потому что рост означает возможности трудоустройства. Это та самая рыночная экономика, как в Литве или где-то ещё. В Китае она такая же.

Я ответил примерно на четыре читательских вопроса и думаю, что читатели получили какое-то впечатление, знание о Китае, Тайване, Гонконге, Тибете, о населении и политике.

Я на самом деле был бы рад получить больше вопросов от читателей, поэтому с удовольствием отвечу на новые вопросы, независимо от их тематики.

В дополнение к сказанному я хотел бы сосредоточиться на некоторых других вопросах. Возможно, люди очень обеспокоены отношениями между Китаем и Соединёнными Штатами. Хочу сказать, что Китай и Соединённые Штаты являются двумя самыми влиятельными странами в мире.

Размер экономики, вес политического влияния… Всё это правда. В течение многих лет Китай и Соединённые Штаты имели хорошие партнёрские отношения и сотрудничество. Только в последние несколько лет положение изменилось, поскольку Китай развивается очень быстро. Мы догоняем Соединённые Штаты. В обозримом будущем ВВП Китая превысит ВВП Соединённых Штатов.

Вы можете вспомнить историю США. Они доминируют в мире, их экономика — № 1 в мире, американские доллары – это твёрдая и главная валюта мира. Они никогда не позволят какой-либо стране оспаривать их доминирующие позиции.

(Окончание следует.)





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