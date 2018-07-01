Китай является мировым лидером по экономическому развитию за последние 40 лет

Согласно сообщению новостного мобильного приложения Центрального телевидения Китая (CNTV), политика реформ и открытости в КНР изменила страну и судьбу социализма, позволяя Китаю выйти из бедности и слабости и вновь приобрести историческую славу и уверенность большой страны.

С 1978 по 2016 годы среднегодовой рост Китая составил 9.7%, что больше, чем в любой другой стране за аналогичный период. В США этот показатель был на уровне 2.7%, за ними Канада с 2.5%-ным ростом, Великобритания — 2.3% и Япония — 2.2%.

Даже в БРИКС экономические показатели Китая намного выше, чем у других стран-членов этого объединения. В 2017 году объем ВВП КНР составил $12 трлн., что почти в два раза больше совокупного объема ВВП Бразилии ($2 трлн.), России ($1,5 трлн.), Индии ($2.6 трлн.) и ЮАР ($350 млн.).

В настоящее время по экономическому объему Китай занимает второе место в мире, а в 1970 году страна была на восьмой позиции по этому показателю.

В 1980 году ВВП Китая был только 10.7% от ВВП Великобритании, 35.9% — от Германии, 50.5% — от США, 43.3% — от Франции. Однако, в 2017 году ВВП КНР был в 3.3 раза больше показателя Германии, 4.6 раза — Великобритании и 3.7 раза — Франции.

The National Interest25.05.2017The Epoch Times22.10.2015Синьхуа06.05.2014La Tribune03.05.2012В Восточной Азии в 1980 году объем ВВП Китая составлял лишь 28.1% от японского показателя, однако в 2010 году КНР обошла Японию, а в 2017 году ВВП Китая был в 2.47 раза больше экономического объема Японии.

Изменения в Китае оказали влияние на мировую экономическую структуру. В 1980 году объем экономики ЕС составлял 34.1% от всемирного показателя, США — 25.7%, Восточная Азия — 15.8%. Однако, в 2017 году, на Восточную Азию пришлось 27.3%, США — 24.3% и ЕС — 21.7%

Китай внес большой вклад в более сбалансированную торговую систему, поскольку вступление КНР во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) позволило развивающимся странам получить больше преимуществ в переговорах.

Стремительный рост Китая с принятием политики реформ и открытости также дал хороший пример для других развивающихся стран.

Развитие КНР также позволило вывести 700 млн. жителей страны из нищеты — это другой большой вклад в мир.

Согласно данным Международного Валютного Фонда (МВФ), в 2016 году ВВП на душу населения в Китае достиг $8116, страна заняла 70-е место в мире по этому показателю, оказалась недалеко от России ($8900) и Бразилии ($8700), но обошла ЮАР ($5316) и Индию ($1749).

Однако, ВВП на душу населения в США составляет $57000, что почти в семь раз больше по сравнению с китайским показателем за тот год.

В 2017 году Китай занял 61-е место по ВВП на душу населения, передвинувшись на 65 позиций вверх по сравнению с 1980 годом, когда ВВП на душу населения Вьетнама был намного больше, чем в КНР.

За этот же период времени Республика Корея продвинулась вверх на 36 позиций, за ней Сингапур, Индия и Бразилия, на 27, 27 и 22 позиции соответственно.

В 1980 году ВВП на душу населения в Китае был $309.3, а Индии — $276.4. Однако в 2017 году ВВП на душу населения в КНР достиг $1982.7, что в 4.35 раза больше аналогичного показателя в Индии.





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