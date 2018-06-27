Китай усиливает влияние на глобальный рынок газа

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Москва, 27 июня — «Вести.Экономика». В 2019 г. Китай станет крупнейшим в мире импортером «голубого топлива», главным образом из-за увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ), говорится в обнародованном во вторник докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Gas 2018.

Увеличение происходит, по мере того как Китай заменяет используемый для производства электроэнергии уголь на более чистый природный газ. Согласно правительственному плану к 2020 г. газ должен составить 10% в структуре потребляемых энергоресурсов, а к 2030 г. — еще больше.

В МЭА ожидают, что китайский спрос на газ вырастет в период с 2017 по 2023 гг. почти на 60% до 376 млрд куб. м. Эта цифра включает рост импорта СПГ до 93 млрд куб. м к 2023 г. с 51 млрд куб. м в 2017 г. Мировой импорт СПГ увеличится до 505 млрд куб. м к 2023 г. с 391 млрд куб. м в 2017 г. (рост примерно на 114 млрд куб. м).

Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится почти две трети всего мирового спроса на СПГ, сохранит свое лидерство и в будущем. Если рассматривать всю Азию, то, по прогнозу МЭА, продажи СПГ в Азии вырастут до 75% от всего продаваемого в мире СПГ с 72% в прошлом году.

Мировая добыча природного газа увеличится к 2023 г. на 10% до 4,12 трлн куб. м, при этом США внесут наибольший вклад в этот рост — 160 млрд куб. м дополнительного газа, прогнозирует МЭА.

Большая часть мирового СПГ будет производится тремя ведущими игроками — США, Катаром и Австралией, при этом США станут вторым по величине экспортером СПГ к 2023 г. со 101 млрд куб. м. Австралия займет третье место (98 млрд куб. м), а Катар сохранит первую строчку (105 млрд куб. м). СПГ из трех этих стран составит 60% мирового объема продаж.

В докладе МЭА отмечается несколько важных трендов на глобальном рынке газа. Во-первых, экстраординарный рост спроса со стороны Китая, который уже произвел революцию на газовом рынке, сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Япония остается ведущим импортером СПГ в мире, за ней следует Китай, который обошел Южную Корею в конце прошлого года, на четвертом и пятом местах — Индия и Тайвань соответственно.

Динамика поставок газа в Китай

Увеличение спроса Китая на газ, в котором СПГ составляет значительную часть, заставило большинство аналитиков пересмотреть прогноз по поводу того, как долго сохранится нынешний избыток предложения на глобальном рынке СПГ. До конца прошлого года (когда Китай застал рынок врасплох, увеличив потребление газа в преддверии зимы больше, чем ожидалось) большинство экспертов прогнозировали сохранение избытка предложения до 2023 г. или даже дольше.

Теперь на фоне китайского спроса избыток предложения СПГ, вероятно, будет сокращен на один или даже два года. Рост спроса на СПГ в Южной Азии, главным образом в Индии и Пакистане, а также увеличение спроса со стороны Ближнего Востока также оказывают влияние на рынок.

Развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии, в первую очередь Вьетнам и Филиппины, также будут больше потреблять сжиженного газа к началу десятилетия. Увеличит закупки СПГ и Таиланд, для того чтобы компенсировать снижение собственной добычи природного газа.

Некоторые уже предсказывают еще недавно невероятный сценарий: Китай обойдет Японию и станет крупнейшим импортером СПГ в мире к 2028 г. (или даже раньше).

Год назад Комиссия по справедливой торговле Японии постановила, что положения, запрещающие импортеру реэкспортировать покупаемый газ, в долгосрочных контрактах являются антиконкурентными. Между тем, именно эти положения являются одними из основных условий большинства сегодняшних сделок по СПГ.

Этим решением Япония показала, что эра долгосрочных контрактов на поставку газа подходит к концу, что, безусловно, не радует производителей СПГ, которые нуждаются в долгосрочных соглашениях для финансирования крупных капиталоемких производств СПГ и экспортных объектов.

Однако сейчас, когда рост спроса на СПГ снова набирает силу и некоторые покупатели начинают беспокоиться о нехватке сверхохлажденного топлива в следующем десятилетии, интерес к долгосрочным контрактам вновь возрастает. Но новые долгосрочные контракты, скорее всего, будут более гибкими и не будут включать запретительные положения о пункте назначения.

Между тем, на прошлой неделе Европейская комиссия заявила о начале расследования ограничений на свободный поток газа, продаваемый Qatar Petroleum в Европе. В Брюсселе пытаются выяснить, содержат ли эти контракты какие-либо антиконкурентные положения, в том числе запрет на перепродажу покупаемого газа.

Вполне возможно, что ЕС может принять такое же решение, что и Комиссия по справедливой торговле Японии, после чего новым правилам должны будут соответствовать все новые контракты. Катар является крупнейшим экспортером СПГ в Европу, хотя американские производители СПГ также стремятся получить долю на этом чрезвычайно привлекательном и емком рынке.

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