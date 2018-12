Китай – сверхдержава — Investing.com Россия

Политика президента Трампа в торговле и международных отношениях приведет к ускоренному получению Китаем статуса сверхдержавы. Отношения США и Китая останутся фундаментальным условием глобального равновесия: если это равновесие обрушится, мировая экономика начнет свободное падение, а активы потеряют свою ценность.

Китайская инициатива «Один пояс –один путь», включающая Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь, получила новый импульс после того, как Америка дестабилизировала исторически сложившиеся партнерские отношения с этой страной. Китай сохранит особое внимание к Азии, строя устойчивую китаецентричную региональную экономику. Азиатские страны не затормозят прогресс Китая, а станут мощным барьером на пути США.

В 2019 г. Китай стремится прежде всего к улучшению качества роста, а не к его простому ускорению. Китайская экономика будет производить ребалансировку от производственного сектора к потребительскому. Реформы также призваны снизить финансовые риски и замедлить рост объема задолженности. Этот переход будет очень сложным, но миру уже пришлось приспособиться к более медленному, но более устойчивому уровню роста китайской экономики. Несмотря на замедление роста, китайские власти используют фискальные, монетарные и регулятивные инструменты для гарантирования стабильности (например, выборочно открывают специальные линии кредитования). Инвесторы хотели бы видеть больше мер стимулирования, которые смогли бы ускорить рост в следующем году. Продолжающееся расхождение монетарных политик Китая и США, вероятно, будет оказывать давление на китайскую валюту и фондовый рынок.

Петер Розенштрайх, аналитик Swissquote Bank Ltd

