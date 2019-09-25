Китай раскрывает сетевые достоинства Интернета в борьбе с бедностью

Китай раскрывает сетевые достоинства Интернета в борьбе с бедностью

В последнее время расположенная на юго-западе Китая деревня Гайбао в уезде Липин провинции Гуйчжоу стала интернет-знаменитостью. После того, как короткие видео с живописным природным ландшафтом и самобытной народной культурой деревни Гайбао распространились в Интернете, поток туристов увеличился, сельские жители начали зарабатывать на туристическом буме, а сама деревня вступила на путь обогащения и процветания.

В настоящее время быстрое развитие Интернета в Китае не только принесло огромные цифровые дивиденды, но и открыло быстрый путь к снижению уровня бедности. Преимущества Интернета заключаются в неограниченности объема информации, инклюзивности и обмене. Даже бедные районы в пограничных регионах могут получить доступ к Интернету. Сетевой кабель и сигнальная вышка способны соединить сельскохозяйственную продукцию диких гор с обеденными столами городов, позволить городским жителям через экраны гаджетов узнавать больше историй из жизни сельских жителей.

Уезд Инань, расположенный во внутренних районах гор Имэн в провинции Шаньдун на востоке Китая, испытывал трудности в сбыте сельскохозяйственной продукции по причине неразвитости транспортной инфраструктуры и ограниченности доступа к информации. В новом раунде целенаправленного сокращения бедности уезд Инань использовал электронную торговлю в качестве инструмента борьбы с бедностью. В бедных деревнях были созданы станции обслуживания электронной коммерции, а также сформирована модель «предприятие+электронная коммерция+сельское хозяйство», которая позволила расширить и укрепить развитие высококачественных и индивидуальных хозяйственных отраслей уезда. «Благодаря станциям обслуживания электронной коммерции цена на персики удвоилась. В среднем один персик стало возможным продать за 10 юаней», — радостно сообщил местный фермер Лю Юаньцян.

В первой половине 2019 года объем розничных онлайн-продаж в сельских районах Китая достиг 777,13 млрд юаней, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи сельскохозяйственной продукции через Интернет составили 187,36 млрд юаней, увеличившись на 25,3% в годовом выражении. За тот же период объем розничных онлайн-продаж в бедных уездах Китая достиг 65,98 млрд юаней, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Отчетливо проявляются результаты усилий страны по сокращению бедности с помощью электронной коммерции, раскрывается большой потенциал сельской электронной коммерции и большими шагами развивается розничная торговля в Интернете.

Интернет также делает возможным устранение цифровой пропасти и обеспечение равного доступа к источникам информации. С помощью ресурсов Интернета дети в бедных районах могут получать более качественное образование, а фермеры — изучать новейшие технологии. Подобные меры обеспечивают внутренние движущие силы для устойчивого развития сельских районов. В настоящее время около 100 млн учащихся сельских начальных и средних школ Китая получили доступ к национальной спутниковой широкополосной сети передачи образовательного контента. Около 64 тыс школ по всей стране были оснащены цифровыми образовательными ресурсами, что разрешило почти для 4 млн учащихся отдаленных и бедных регионов страны проблему доступа к надлежащему образованию из-за нехватки учителей.

В последние годы стремительно ускорилось строительство информационной инфраструктуры в сельских районах Китая. В некоторых бедных районах операторы связи выпустили эксклюзивные пакеты по сниженным ценам. Подобные действия обеспечивают сетевую гарантию для сокращения бедности в отдаленных областях Китая.

В эпоху Интернета появилось следующее правило: легкий доступ к информации — быстрое избавление от бедности. Считается, что, как только каждый уголок городских и сельских районов Китая будет подключен к Интернету, таких успешных примеров, как деревня Гайбао, станет еще больше

Корреспондент газеты «Жэньминь жибао» Гу Екай

фото: China Film Insider

Источник