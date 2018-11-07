Китай против США: к чему приведет схватка гигантов?

Противостояние США и КНР набирает обороты. Пока все ограничивается экономическими санкциями и информационной войной, но часть экспертов не исключает и прямых вооруженных столкновений. Причем в этой схватке у Китая шансов немного. Об этом пишет политолог Мурат Лаумулин в работе «Основные противоречия между США и КНР на современном этапе», опубликованной на сайте «Международный научный комплекс Астана».

В начале работы Лаумулин отмечает, что 2018 — это год «беспрецедентного роста напряженности китайско-американских отношений». Конфронтация развивалась одновременно по нескольким направлениям:

торгово-экономическая война (или ее угроза),

военно-политическое и военно-стратегическое соперничество,

нарастание напряженности в Южно-Китайском море,

противодействие со стороны Вашингтона китайскому проекту «Один пояс — один путь» в Евразии,

вовлечение других азиатских держав, прежде всего Индии, в конфронтацию с КНР.

Политолог напомнил, что

еще в сентябре 2018 госсекретарь США Майкл Помпео назвал КНР главной опасностью для Америки

Кроме того, эксперт перечислил причины, почему вообще Китай может быть опасен для США.

Чисто гипотетически: что будет, если Китай и США развяжут войну?

— Мировая экономика привязана к понятию свободной конвертации валюты, к системе регулирования торговли, которая так или иначе находится под контролем США.

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В числе прочего автор отмечает введение в оборот неконвертируемой валюты и переход на расчет в национальных валютах.

— США обеспокоены устойчивостью своей модели и соответственно мировой. Это первое, что имеют в виду американцы, говоря об угрозе со стороны КНР, — отметил Лаумулин.

Вторая — «попытки Китая вторгнуться в традиционную для США сферу высоких технологий». Например, программа «Сделано в Китае – 2025», в рамках которой КНР экспортирует высокие технологии.

Третье —

предпринимаемые КНР попытки создания новой системы мировой торговли

— Отмена тарифных барьеров для Китая очень важный момент, потому что в этом случае товары безналоговым образом могут проникать на мировые рынки. Поднебесной это выгодно с точки зрения экспортно-ориентированной экономики, — пишет ученый.

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Тем не менее эксперт полагает, что Китай «не сможет вытолкнуть США на обочину мировой торговли». Зато может сформировать собственную модель, где и будет главенствовать. Для этого требуется:

сформировать вокруг себя лагерь стран,

перейти на расчеты в национальной валюте,

получить независимость от американской резервной системы,

настаивать на открытом доступе ко всем ресурсам,

убрать тарифные и другие барьеры.

В Вашингтоне это прекрасно понимают и усиливают давление на КНР как экономическое, так и военно-политическое с информационным.

— Стремительное превращение Китая в одного из важнейших игроков во всем мире превратило его в главный объект американских стратегических усилий не только в региональном, но и глобальном масштабе.

США предупреждают Китай, что намерены «управлять конкуренцией с позиции силы»,

— отмечает ученый.

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Одновременно Вашингтон стремится связать с собой Пекин договоренностями о военном сотрудничестве. В качестве примера Лаумулин привел недавний рамочный договор о военном сотрудничестве между сухопутными силами двух держав. В частности предусматривающий проведение совместных военных учений. Тем временем США усиливают военно-морское присутствие в Тихом океане.

— Развертывание по американской инициативе и с американской помощью систем ПРО ТВД на территориях Японии, Южной Кореи и Тайваня

рассматривается в Пекине как действия, наносящие ощутимый ущерб китайским интересам в сфере военной безопасности,

— пишет ученый.

Также Лаумулин упоминает бытующие на Западе различные теории антикитайской направленности. Например, так называемая «Китайская угроза», которая утверждает, что

«не демократический Китай» прямо угрожает «рыночным демократиям»

Заодно апологеты давят на то, что «рост китайской мощи сопровождается нарастающим гигантским потреблением мировых энергетических и сырьевых ресурсов и, как следствие, разрушением глобальной окружающей среды».

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Так что в ближайшие годы США останутся основным международным конкурентом Китая. При этом китайские власти готовятся к противостоянию, однако не желают прямой и острой конфронтации. Тем более, что

в военном плане КНР намного слабее не только США, но и некоторых других «ведущих вооруженных сил современного мира»

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— По оценкам экспертов, в случае возникновения масштабного военного конфликта защита КНР даже собственной территории «находится под вопросом», — пишет Лаумулин.

Тем не менее, вероятность такового столкновения очень велика. Ученый ссылается на мнение экспертов из авторитетной американской аналитической и исследовательской организации RAND Corp. Как утверждается,

«конфликт между Пекином и Вашингтоном может начаться случайно,

в частности, в регионах столкновения взаимных интересов вокруг Тайваня, Филиппин, Брунея, КНДР».

— В связи с обострением в 2017 ситуации вокруг Корейского полуострова Пекин, проявляя дипломатическую сдержанность, тем не менее дал понять Вашингтону, что готов жестко реагировать на военно-политическое и финансово-экономическое давление со стороны США, — отметил автор.

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Хотя к торговым войнам с Западом китайские власти подготовились заранее. В стране проводилась кампания под условным названием «Кризис в Китае». Цель — «создание психологической атмосферы кризиса и проведение программ искусственного сдерживания внутреннего потребления».

— Как пишут СМИ,

в результате кампании в Китае сложился «колоссальный объем» отложенного спроса

В случае введения экономических санкций и закрытия американского рынка руководство КНР сможет «разморозить» спрос, что позволит компенсировать финансово-экономические потери страны, — утверждает Лаумулин.

В то же время Вашингтон могут ждать серьезные последствия от свертывания торгово-экономического партнерства с Пекином, поскольку Китай наряду с Канадой и Мексикой остается одним из ведущих партнеров США.

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Также эксперт перечислил ответные меры, которые могут применить китайские власти, в частности:

сократить закупки американских товаров,

«замучить» крупные американские компании, активно работающие на китайском рынке, всевозможными проверками и расследованиями.

— Китайские институты уже ищут отрасли промышленности, представители которых поддерживают Трампа и которые пострадают больше всего, если дело дойдет до настоящего столкновения, — отметил ученый.

Продолжение следует

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