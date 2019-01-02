Китай продолжает бороться с нищетой при помощи электронной коммерции — Международное радио Китая

Как сообщили на днях в минкоммерции КНР, по итогам 2018 г. объем розничных онлайн-продаж сельхозпродукции может превысить 300 млрд юаней. Образцово-показательные проекты по применению электронной коммерции в сельских районах охватили свыше 80% бедных уездов страны. В 2019 году минкоммерции Китая продолжит реализацию данных проектов, стремясь к дальнейшему расширению радиуса их действия. Послушайте подробное сообщение наших корреспондентов:

Каждый год во время сбора урожая жители бедных районов страны часто сталкиваются с проблемой сбыта сельхозпродукции. Трудность состоит в отсутствии беспрепятственных каналов сбыта. Директор департамента электронной торговли минкоммерции Цянь Фанли на Всекитайском совещании по коммерческой работе проинформировала о том, что в 2018 г. ведомство помогло более чем 350 бедным уездам в реализации сельхозпродукции через интернет. Вот что она сказала:

«Проведение презентаций сельхозпродукции высокого качества из бедных районов и других мероприятий позволило компаниям, выращивающим и продающим сельхозпродукцию повысить уровень знаний об электронной коммерции, познакомиться с передовым опытом управления, создания собственных маркетинговых команд, усилением их способностей в цепочке поставок, разработки брендовых товаров и т.д. Мы выбрали 29 онлайн-магазинов и фирм по предоставлению профильных услуг, которые оказали помощь 487 предприятиям в 350 бедных уездах в распространении товаров сельского хозяйства на интернет-площадках. Эта работа была проделана успешно».

В последние годы среди жителей сельской местности все больше популярности набирает электронная коммерция. Глава департамента по созданию рынков при министерстве коммерции КНР Чжэн Шувэй сообщил, что в 2018 г. при поддержке ведомства было построено свыше 1000 центров социальных и логистических услуг на уездном уровне, свыше 70 тыс. сельских порталов онлайн-торговли, охватывающих 26 тыс. зарегистрированных бедных деревней. Чиновник добавил, что кроме развития инфраструктуры, связанной с онлайн-бизнесом в данных районах, минкоммерции способствует индустриализации в этой области. Вот что он сказал:

«Мы приняли адресные и точечные меры, нацеленные на содействие сбыту сельхозпродукции и улучшение качества услуг. Они обеспечили сельских жителей стабильными доходами. Ожидается, что в 2018 г. объем розничных онлайн-продаж может превысить отметку в 300 млрд юаней, что на 60 млрд юаней больше показателя 2017 г.».

На состоявшемся недавно Центральном рабочем совещании по вопросам экономики лидеры и высокопоставленные чиновники Китая наметили приоритеты на 2019 г. Одним из них остается борьба с бедностью. На совещании также призвали уделить особое внимание бедным районам, включая Тибетский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район, частично провинциям Юньнань, Ганьсу и Сычуань, сократить число бедного населения и не допустить возвращения жителей этих районов к бедности. Что касается координации звеньев производства и продаж, Чжэн Шувэй заявил, что минкоммерции разрабатывает меры для расширения каналов сбыта:

«В пакет новых мер вошли налаживание стабильных отношений между бедными районами-производителями сельхозпродукции, и логистическими компаниями, содействие выходу продукции на прилавки супермаркетов, онлайн-магазинов и оптовых рынков, проведение распродаж сельхозпродукции, их реализация в госаппаратах, предприятиях, образовательных и медицинских учреждениях и др., совершенствование системы транспортировки продукции сельского хозяйства из бедных районов и деревень, а также создание объектов для хранения данного рода продуктов».

По статистике, на конец 2018 г. в Китае насчитывалось 334 бедных уезда. Именно они в ближайшие 2 года будут главными фигурантами работы по ликвидации нищеты. По информации минкоммерции, в дальнейшем упор будет делаться на продолжительную реализацию образцово-показательных проектов по применению электронной коммерции в сельских районах, создание механизма помощи и поддержки между ведущими предприятиями электронной коммерции и бедными районами. В 2019 г. сети онлайн-торговли должны охватить все бедные уезды, обладающие необходимые условия.

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