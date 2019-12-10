Китай отберет первенство у США, а Индия потеснит Германию

Китай отберет первенство у США, но это не означает, что экономическому соревнованию наступит конец.

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В следующем десятилетии в рейтинге важнейших экономик произойдут фундаментальные изменения. Китай опередит США, а конкуренция между этими мощными государствами станет большим испытанием на прочность для всего мира. В то же время сила появится у стран, на которые сейчас мало кто обращает внимание.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, напоминая, что американское экономическое доминирование в мире продолжается уже несколько десятилетий. В прошлом году ВВП страны оценивался в 20,5 триллионов долларов. При этом показатель Китая составлял примерно две трети от этой суммы. Поэтому догонять Америку еще придется. Однако, еще десятилетие назад китайская экономическая сила составляла менее трети от американской. Так что Пекин растет очень быстро.

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«Мы ожидаем, что в 2025 году Китай опередит США», — сказал главный экономист компании Allianz Людовик Субран.

Некоторые эксперты предполагают, что это может произойти немного раньше, но точно не позднее, чем к 2030 году. Британский банк HSBC прогнозирует, за следующее десятилетие китайский ВВП вырастет до 26 триллионов долларов, в то время, как американский будет составлять 25,2 триллиона.

Однако, изменения произойдут не только в глобальном экономическом лидерстве. Не позднее, чем к 2030 году Индия, которую сегодня считают седьмой экономикой планеты, может опередить Германию и Японию, вытеснив их из тройки лидеров.

Субран считает, что у Южной Кореи, Мексики, Индонезии и России тоже есть шансы закрепиться в десятке первенства в следующем десятилетии. Но все будет зависеть от развития валют. Ведь ревальвация американского доллара или падение национальной валюты конкретной страны может вызвать значительные изменения в предсказаниях.

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«Но не зависимо от того, каким именно будет рейтинг по итогам десятилетия, очевидно, что экономика Азии растет быстрее, а старый индустриальный мир постепенно уступает позиции», — сказал эксперт.

Тем временем, торговая война между США и Китаем продолжается уже больше года. Она то усиливается, то стихает. По мнению главы компании Feri Хайнца-Вернера Раппа, за этим стоит большое геополитическое противостояние, которое будет продолжаться и в дальнейшем не зависимо от того, кто станет следующим президентом США.

«В худшем случае это может означать, что мировая экономика разделится на две части. С одной стороны будет блок во главе с Китаем, а с другой – блок во главе с США», — сказал Рапп, добавив, что Германия может оказаться на линии фронта между ними.

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