Китай намерен совместно с Беларусью активно реализовывать договоренности на высшем уровне



Китай намерен совместно с Беларусью активно реализовывать договоренности на высшем уровне. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на торжественном мероприятии по случаю 70-летия со дня образования КНР, сообщает БЕЛТА.









«Беларусь — это хороший друг и партнер Китая. Развитие Китая не может обойтись без поддержки и помощи Беларуси, — подчеркнул посол. — С момента установления дипломатических отношений между нашими странами политическое взаимодоверие продолжает углубляться, экономическое сотрудничество расширяется, гуманитарные обмены становятся все более оживленными, традиционная дружба непрерывно укрепляется, в крупных международных делах осуществляется тесное сотрудничество».



По словам Цуй Цимина, китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества принесли ощутимую выгоду двум народам. «Китай последовательно поддерживал независимость, суверенитет и территориальную целостность Беларуси, уважал выбранный ей путь развития, внутреннюю и внешнюю политику. Китай и Беларусь всегда поддерживали друг друга в вопросах ключевых заинтересованностей и озабоченностей», — сказал он.



«В последние годы под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения поддерживают хорошую динамику здорового и стабильного развития. Сотрудничество между государствами в различных областях вышло на путь ускоренного развития. Обе стороны привержены развитию всепогодной дружбы», — продолжил посол.



По его мнению, отношения между двумя странами находятся в наилучшем периоде развития в истории.



Цуй Цимин напомнил, что в текущем году главы двух государств встретились дважды (в апреле и июне) и достигли важных договоренностей по углублению двусторонних отношений, расширению сотрудничества в различных областях и строению «Пояса и пути». Важной составляющей двустороннего взаимодействия стало строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». В июле там прошел Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь», который подтвердил заинтересованность сторон в дальнейших контактах.



Дипломат обратил внимание, что в настоящее время мир сталкивается с великими переменами, невиданными за последние 100 лет: углубляются многополярность, экономическая глобализация, социальная информатизация, культурное разнообразие. При этом ускоряется продвижение реформы системы глобального управления и международного порядка, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах наблюдается быстрый подъем. «Международный баланс сил стремится к равновесию, судьбы народов мира никогда не были так тесно связаны, как сегодня. В то же время мир сталкивается с нестабильностью и неопределенностью, мировая экономика слаба, а торговый протекционизм и популизм продолжают расти. Китайская сторона считает, что только придерживаясь политики открытости, четко выступая против протекционизма, содействуя упрощению торговли и инвестирования, можно добиваться положительных результатов в экономической глобализации.



Цуй Цимин назвал важным тот факт, что Беларусь и Китай в условиях сложной международной ситуации продолжают поддерживать друг друга и развивают взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.



В своем выступлении посол КНР рассказал о масштабных достижениях страны за 70-летний путь развития.



Фото: БЕЛТА

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