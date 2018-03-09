Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Китай намерен сделать юань мировой валютой

Китай намерен сделать юань мировой валютой

Мировая экономика09 Мар 2018
Китай намерен сделать юань мировой валютой
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

  • Китай намерен сделать юань мировой валютой  Коммерсантъ

  • Китай планирует сделать юань мировой валютой  Аргументы и факты
  • Китай хочет сделать юань мировой валютой  MIGnews.com

    • Full coverage

    Источник

    ← Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, - министр коммерции КНР Китай хочет сделать юань мировой валютой →



    Экономические новости Украины и мира.
    Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
    ↑ Scroll to top