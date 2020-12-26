Китай может опередить экономику Китая до 2028 года — CEBR — последние новости / НВ

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Один из бизнес районов Пекина (Фото: REUTERS / Thomas Peter)

Китай может опередить США и стать крупнейшей мировой экономикой до 2028 года. Это на пять лет раньше, чем предполагалось. Об этом говорится в отчете Британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

Исследователи считают, что причиной этого может стать «искусная» борьба Китая с COVID-19, которая будет способствовать относительному экономическому росту страны, по сравнению с США и Европой.

По данным CEBR, как следствие, в отличие от других основных передовых экономик, Китай избежал экономической рецессии в 2020 году и фактически у него есть прирост — 2%.

Указывается, что экономика Штатов сильно пострадала от пандемии. Экономический ущерб частично компенсировали монетарная политика и налоговые льготы страны. Однако из-за политических разногласий, по прогнозам CEBR, 14 миллионов американцев могут остаться без пособий по безработице.

«Экономическое соревнование и борьба с применением мягкой силы между КНР и США уже давно были основной чертой глобальной экономики. Однако пандемия COVID-19 и ее экономические последствия явно склонили чашу весов в пользу Китая», — говорится в отчете CEBR.

Предполагается, что американская экономика после резкого оживления в 2021 году из-за спада пандемии в 2022-2024 годах будет расти на 1,9%, а затем прирост замедлится до 1,6%.

В то же время в Китае может быть ежегодный рост на 5,7% к 2025 году. Только после этого немного замедлится до 4,5% в 2026-2030 годах, говорится и отчете.

С 2000 года доля Китая в мировой экономике увеличилась с 3,6% до 17,8% в 2020 году. По прогнозам исследователей CEBR, к 2023 году Китай окажется среди экономик с высоким доходом.

В отчете CEBR говорится и о прогнозах для Украины. Указано, что с 2015 по 2020 год население страны росло в среднем лишь на 0,5%, что и сдерживало прирост ВВП в этот период.

Согласно отчету, из-за пандемии экономика Украины в 2020 году сократилась на 7,2%.

В течение следующих 15 лет CEBR прогнозирует Украине экономический рост в среднем на 3,5% в год.

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