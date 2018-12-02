Китай и США договорились заключить новое торговое соглашение — BNews.kz — Новости Казахстана

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Дональд Трамп согласился не повышать тарифы на продукцию на общую сумму в 200 миллиардов долларов США с 10% до 25% с 1 января 2019 года.

США и Китай заключат новое торговое соглашение в течение 90 дней. Такая договоренность была достигнута лидерами двух сверхдержав Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине, передаёт Bnews.kz со ссылкой на Washington Post.

Соглашение, которого с нетерпением ждали соратники Трампа по Республиканской партии, инвесторы, да и вся мировая экономика, было достигнуто в рамках делового ужина в Буэнос-Айресе, который длился более двух часов. На ней Трамп согласился не повышать тарифы на продукцию на общую сумму в 200 миллиардов долларов США с 10% до 25% с 1 января 2019 года. Хотя если стороны не заключат соглашение в течение трёхмесячного моратория, тарифы все-таки взлетят до 25% отметки.

Китайская же сторона согласилась закупать сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленные и другие товары США. Отмечается, что сумма закупа будет значительной, но точные цифры пока не известны. Трамп и Цзиньпин также договорились начать переговоры, которые решат проблемы в области передачи американских технологий, кибератак и киберворовства.

«Это была потрясающе продуктивная встреча, которая открывает безграничные возможности для сотрудничества между США и Китаем. Для меня большая честь работать с Председателем Цзиньпином», — заявил Трамп после встречи.

После встречи эксперты заявили, что США и Китаю также удалось добиться значительного прорыва в области сотрудничества по ядерной программе КНДР и ограничить незаконные поставки опиоидного анальгетика фенатила из Китая в США.

Как отмечает Washington Post, «торговая война» между Вашингтоном и Пекином началась ранее в этом году, когда в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых превысила 200 миллиардов долларов США. Китайская сторона также предприняла зеркальные ответные меры.

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