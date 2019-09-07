Китай готовится к большой валютной войне с США

Торговые войны приобретают все более угрожающие масштабы, а основные инициаторы США и Китай о каких-либо значительных уступках и не задумываются. Более того, президент США Дональд Трамп не перестает утверждать, что не собирается идти на уступки, ибо его государство самое сильное и выдержит любое противостояние. Но, похоже, и Китай не собирается сворачивать с избранного пути. Американский эксперт из Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди считает, что довольно стабильное положение китайской экономики позволяет Пекину не идти на «чудовищные компромиссы» с Вашингтоном в торговой войне.

И действительно, экономика Китая по-прежнему довольно стабильна. У него есть другие торговые партнеры, есть внутренние стимулы, которые страна может использовать. Таким образом, Пекин способен выдержать шторм. А некоторые проблемы китайской экономики, такие как растущий уровень задолженности, были решены еще до начала торговой войны в прошлом году, что способствовало нынешней стабильности в стране. Правда, экономика США тоже находится в аналогичной ситуации, что оставляет обе стороны в выжидательной позиции.

А очередные переговоры китайские и американские чиновники планируют провести в Вашингтоне в начале октября, чтобы попытаться заключить соглашение, которое могло бы положить конец затянувшейся торговой войне. Но пока идут переговоры, по исследованиям Федеральной резервной системы США, мировая экономика может потерять около 850 млрд долларов к началу 2020 г. из-за торговой неопределенности, связанной с конфликтом между двумя сверхдержвами. А ВВП самого Китая во II квартале рос минимальными темпами за 27 лет в 6,2% в годовом выражении. И вот на фоне растущего давления Госсовет КНР планирует усилить поддержку экономики, в том числе инвестировать в инфраструктурные проекты и региональное развитие.

Но это, видимо, не единственный выход из положения. Как сообщает Vestifinance со ссылкой на Reuters, один из высокопоставленных чиновников из центробанка Китая раскрыл новые подробности разрабатываемой ведомством цифровой валюты, отметив, что принципы ее функционирования во многом будут схожи с Libra от Facebook. Национальная криптовалюта разрабатывается для защиты «денежного суверенитета и легального валютного статуса» в стране. «Цифровой юань» может быть задействован на таких крупных платежных платформах, как WeChat и Alipay.

Китайские чиновники вновь подчеркивают, что эмитируемая частными корпорациями криптовалюта может стать причиной крупных убытков у пользователей, если выпускающая ее организация вдруг обанкротится. А вот цифровая валюта китайского центробанка таких рисков лишена и сравнима по степени надежности с бумажными деньгами. Причем эта цифровая валюта обеспечит сохранность персональных данных пользователей, но не позволит осуществлять операции по отмыванию денег.

И, что самое интересное, есть вероятность, что цифровая валюта Народного банка Китая может появиться раньше, чем криптовалютный проект Facebook. Не исключено, что анонс Libra повлиял на планы Народного банка и вынудил его рассмотреть новые модели реализации инструмента, в которых более важная роль будет отводиться неправительственным учреждениям. Внедрение криптовалюты будет иметь множество позитивных последствий, в том числе в контексте отслеживания денежных потоков в экономической деятельности и поддержки монетарных политик. В то же время цифровая валюта может столкнуться и с рядом трудностей, считают китайские эксперты, но они связаны уже с международным сотрудничеством и установлением обменного курса.

Да, НБК и ранее выражал намерение заменить цифровой валютой наличные деньги в обращении, что не повлияет на денежно-кредитную политику и срочные вклады. А теперь уже ясно, что Китай может стать одной из первых крупных экономик, которая введет в обращение криптовалюты. Хотя тот же НБК ранее запрещал осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами, а также проводить ICO. В стране закрылось 88 криптовалютных бирж и остановлено 85 ICO.

Но геополитическое напряжение в мире привело к тому, что Пекин изменил свое отношение к криптовалютам. С начала текущего года наблюдается эскалация фискальных и торговых споров, а также общая волатильность рынков. Эксперты считают, что это может привести к снижению темпов роста мировой экономики.

Стремление же Facebook Inc. к созданию своей криптовалюты вызвало обеспокоенность у глобальных центробанков, включая НБК, который заявил, что цифровой актив должен быть поставлен под контроль центробанка, чтобы предотвратить потенциальные валютные риски и защитить авторитет монетарной политики. В отличие от децентрализованных предложений, основанных на блокчейне, валюта НБК предназначена для того, чтобы дать Пекину больший контроль над своей финансовой системой. А значит, выдержать и противостояние в торговой войне с Вашингтоном. А насколько эффективным может стать новый денежный инструмент, покажет время.





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