«Китай для Казахстана — крупнейший экспортный рынок»

С января по июнь текущего года импорт из Китая в Казахстан вырос на 18,5%.

Фото: Vlast.kz

Однако глобальное бедствие не стало преградой для культурного и экономического сотрудничества наших стран. О том, какие совместные проекты удалось воплотить в жизнь, Генконсул КНР в Алматы г-жа Гэн Липин рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту «Комсомолки».

Генеральный консул КНР в Алматы г-жа Гэн Липин.

— Уважаемая г-жа Генеральный консул, поделитесь ощущениями от первого года работы в Казахстане?

— Честно говоря, я даже не заметила, как пролетел год с того момента, как я прибыла в Алматы и вступила в должность. Период был сложным, но в то же время интересным и очень насыщенным. За это время я поняла, что чем больше погружаюсь в культуру страны, чем лучше узнаю историю, традиции и обычаи казахов и других казахстанских этносов, тем больше понимаю, насколько уникальная и интересная страна — Казахстан.

А ведь дружба и сотрудничество между нашими странами уходят корнями в глубокую древность. И это не только экономические контакты, но и культурный обмен. Мы изучаем языки и культуру друг друга. Недавно вместе отпраздновали 175-летие великого казахского поэта, мыслителя и философа Абая Кунанбаева. Я горжусь двумя молодыми казахскими девушками, которые стали победительницами конкурса среди студентов университетов и учащихся средних школ Казахстана «Мост китайского языка» и теперь будут представлять Казахстан уже на всемирном уровне. Горжусь первым казахстанско-китайским художественным фильмом «Композитор», который завоевал много наград на международных кинофестивалях — в первую очередь благодаря тому, что на примере реальной жизненной истории показывает глубокую дружбу между нашими народами. Мы многое сделали вместе, еще больше нам предстоит сделать в дальнейшем.

— Пандемия серьезно повлияла на самые разные сферы жизни наших стран. Как сегодня обстоят дела с казахстанско-китайским экономическим сотрудничеством?

— Великий Шелковый путь связал Китай и Казахстан еще более двух тысяч лет назад. Великий мыслитель Востока Абу Наср аль-Фараби когда-то сказал: «Только помогая друг другу, можно достичь процветания и богатства». Особо актуальна эта гениальная фраза в наше время, когда по всему миру свирепствует эпидемия COVID-19, нанесшая беспрецедентный урон цепочке международного производства и поставок. На этом фоне Китай и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, сообща преодолевают трудности, помогают и поддерживают друг друга в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. Несмотря на все проблемы, Казахстан и Китай продолжали твердо и неуклонно двигаться вперед в совместном проекте «Один пояс и один путь».

Согласно данным таможенной статистики, с января по июнь текущего года товарооборот между Китаем и Казахстаном практически не снизился, составив 9,35 млрд долларов США, а импорт в Казахстан из Китая резко вырос на 18,5%. Одновременно, согласно данным Комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, за первое полугодие 2020 года Китай стал крупнейшим экспортным рынком для Казахстана. И почти пятая часть всех казахстанских товаров была экспортирована в КНР. Китайское правительство и предприятия последовательно передают Казахстану в качестве гуманитарной помощи сотни тонн медицинских средств, а казахстанские компании закупают в Китае большое количество противоэпидемических материалов и медицинского оборудования. Также значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт свежих овощей из Китая в Казахстан, увеличившись на 83,4%. В то же время китайский рынок начал ускоренно открываться для Казахстана, и почти 100 новых казахстанских предприятий получили разрешение на экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции. На китайский рынок впервые вышли высококачественные и уникальные казахстанские продукты, в том числе, например, верблюжье молоко.

Продолжается и эффективное сотрудничество Китая и Казахстана по развитию стратегического проекта «Один пояс и один путь» и стратегии развития Казахстана «Нұрлы жол». Целый ряд ключевых проектов смогли не просто преодолеть все трудности, связанные с пандемией, но и добиться прогресса в их реализации. А ведь проблем было действительно очень много: чего стоило одно закрытие границ и приостановка авиасообщения, вследствие чего было невозможно доставить технический персонал к месту работы.

— О каких конкретных проектах идет речь?

— Есть целый ряд перспективных, и самое главное, эффективных проектов. Могу перечислить самые крупные. К примеру, бесперебойная работа газопровода «Казахстан — Китай» позволила превысить ожидаемые объемы транспортировки газа в 19,48 млрд кубометров, что обеспечило стабильность поставок газа в Китай, и что очень важно, удовлетворило спрос на газ населения Южного Казахстана — в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. Еще один важный проект — реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган — Усть-Каменогорск», основной транспортной магистрали в Восточном Казахстане, осуществляемая китайским предприятием в рамках новой экономической политики Казахстана «Нұрлы жол». В проекте задействованы рабочие из числа местных жителей и в настоящее время укладка земляного полотна завершена более чем на 70%, а асфальтового покрытия — на 35%. Заметный проект — строительство крупного медного рудника в Восточно-Казахстанской области, генеральным подрядчиком строительства которого также выступает китайская компания. Я бы сказала, успехи в осуществлении этого проекта достигнуты наперекор пандемии, да и временным рамкам тоже. Предварительная цементация и буровые работы на объекте были завершены в первой половине этого года со значительным опережением графика, что было высоко оценено казахстанскими заказчиками. Успешным стал и казахстанско-китайский совместный проект по добыче и переработке гранита в Жамбылской области, который в первом полугодии смог значительно увеличить свою выручку. Гранитная тротуарная плитка, которую он производит, в настоящий момент украшает улицы не только южной столицы, но и многих других городов Казахстана.

— Сейчас много говорят о безопасных для экологии «зеленых» технологиях и альтернативных источниках энергии…

— Здесь примером может послужить один из крупнейших ветроэнергетических проектов в Центральной Азии — ветроэлектростанция мощностью 100 МВт в городе Жанатасе Жамбылской области, которая строится китайским предприятием, сейчас находится в финальной части строительства. В настоящее время уже собрано 20 ветряных турбин. После завершения строительства станция сможет производить

350 млн киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что удовлетворит потребности в электричестве сотен тысяч домохозяйств, будет эффективно способствовать развитию местной «зеленой» экономики, и что очень важно, значительно сократит вредные выбросы в атмосферу. Еще один подобный проект, реализуемый китайским предприятием в Алматинской области, — Каскеленская фотоэлектрическая солнечная электростанция мощностью

50 МВт в июне 2020 года была успешно подключена к сети для производства электроэнергии. Теперь она может генерировать 70 млн кВтч электроэнергии ежегодно, при этом сократив выбросы углекислого газа на 63 тысячи тонн.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы дальнейшего развития казахстанско-китайского сотрудничества?

— Достижения китайско-казахстанского совместного строительства «Одного пояса и одного пути» в полной мере показывают, что влияние пандемии на казахстанско-китайское сотрудничество, какой бы страшной она не казалась, носит временный характер. Сотрудничество между нашими странами не только не затормозилось, как это можно было ожидать, но еще больше продвинулось вперед. Если стороны и дальше будут работать сообща, то любые кризисы можно превращать в возможности. Это поможет нашим странам еще лучше адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии. Я уверена в том, что по мере того, как эпидемия COVID-19 постепенно будет взята под контроль, темпы сотрудничества ускорятся. Будут открыты новые возможности для кооперации в таких областях, как научно-технические инновации, здравоохранение, дистанционное образование, финансы, трансграничная электронная коммерция и сельское хозяйство, что принесет еще большую пользу народам двух наших стран. Хочу пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья и процветания!

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