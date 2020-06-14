Кирпич — оружие Баффетта? Миллиардера заподозрили в поддержке протестов

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США. Как сообщает Bloomberg, в соцсетях стали появляться сообщения о том, что компания поставляет кирпичи для участников акций протеста.

Один из пользователей опубликовал фотографию поддонов с кирпичами с логотипом Acme Brick и заявил, что компания намеренно оставила их для участников беспорядков на улице во Фриско, пригороде Далласа.

Acme Brick базируется в Техасе. Компания была основана в 1891 году, к середине XX века она стала крупнейшим производителем кирпича в Соединенных Штатах. В августе 2000 года Acme Brick приобрел инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта.

Производитель кирпичей отреагировал на публикации. Директор по маркетингу Acme Brick Бритт Стоукс отследил заказ и обнаружил, что речь идет о партии кирпичей, которую доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора. Однако поток слухов в Сети не остановился. Сюжет о «таинственных грудах кирпичей», которые обнаружили рядом с местами проведения протестов, вышел на канале Fox News.

«Дамы и господа, мы узнали, кто доставляет кирпичи в более чем 20 городов. Это Acme Brick, принадлежащая Berkshire Hathaway и Биллу Гейтсу», — заявил в своём шоу американский журналист Алекс Джонс — сторонник теорий заговора.

Acme Brick продолжает утверждать, что не имеет отношения к использованию кирпичей «в незаконных целях». В заявлении на своём сайте производитель кирпичей подчёркивает, что «занимается строительством, а не разрушением».

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