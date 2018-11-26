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Кировоградский район переименовали в Кропивницкий. Новости политики — Деловая столица

Политика 26 Ноя 2018
Кировоградский район переименовали в Кропивницкий. Новости политики — Деловая столица
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий

Об этом глава Верховной Рады написал на своей странице в Twitter, передает «ДС».

«Подписал сегодня постановление Верховной рады о декоммунизации Кировоградского района (№4906). С сегодняшнего дня это Кропивницкий район. Следующим шагом будет переименование Кировоградской и Днепропетровской областей и закрепление этого решения в Конституции Украины», — подчеркнул глава парламента.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о переименовании Днепропетровской области в рамках декоммунизации до нового года.

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