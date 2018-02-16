Кировчанин потерял 9 тысяч, пытаясь купить шины через мошеннический интернет-магазин

Мужчина ждал свой товар три месяца, но в итоге обратился в полицию.
Кировские полицейские разыскивают мошенников, обманувших жителя Кирова на 9 тысяч рублей. Свой заказ потерпевший сделал ещё в ноябре прошлого года, но до сих пор его не получил, сообщает УМВД по Кировской области.
По словам 50-летнего жителя Кирова, он перевел на счёт фиктивного магазина 9100 рублей. После того, как стало ясно, что купленные шины он не получит, потерпевший попытался связаться с «администрацией» магазина, но ответа так и не получил.
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело, злоумышленников разыскивают.