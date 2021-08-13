Кировчане увеличили бюджет на онлайн-покупки в 1,7 раза

Средняя цена на смартфон, оформленный в интернет-магазине, в регионе составила 42 047 рублей, что на 13% выше общероссийского показателя.

За покупками через интернет также, как и за покупкой гаджетов, чаще отправляются мужчины. Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник. Любимое время для этого занятия с 21.00 до 00.00.

«При выборе мобильного оборудования гости нашего интернет-магазина обращают внимание на наличие быстрого 4G-интернета. Самый востребованный продукт – смартфоны. Только за последние 30 дней их продажи в регионе выросли на 25% в количественном выражении. Фавориты по заказам этим летом – устройства Apple, на втором месте – Samsung», – рассказал директор МегаФона в Кировской области Алексей Женихов.

Самыми популярными аксессуарами года в регионе стали умные часы. Топ онлайн-продаж среди смартфонов возглавляют:

Apple iPhone 11

Apple iPhone 12

Samsung Galaxy А51

Realme C20

Apple iPhone 12 Mini.

По данным DATA Insight, в России электронная коммерция занимает более 10% рынка ритейла. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году через интернет будет совершаться каждая четвертая сделка. В среднем, в год на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) приходится 5,2 заказа онлайн.