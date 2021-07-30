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Кирилловка: вода в море соответствует санитарным нормам

Политика 30 Июл 2021
Кирилловка: вода в море соответствует санитарным нормам
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В Кирилловке делали пробы морской воды и проводили лабораторные анализы. Никаких отклонений в воде не обнаружили.

Об этом сообщают на сайте Кирилловского поселкового совета.

Лабораторные анализы морской воды с Кирилловки не показали каких-либо отклонений.

Последние данные проб морской воды доказывают, что купаться в Азовском море в Кирилловке безопасно, – уверяет начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Госпродпотребслужбы Олег Колеров.

Также специалисты регулярно собирают пробы морской воды для анализа на центральном пляже Кирилловки, на пляжах Федотовой Косы и Косы Пересыпь.

Как писал ранее Inform.zp.ua, специалисты порекомендовали временно воздержаться от купания в Азовском море на некоторых пляжах в Бердянске.

Кроме того, запрещают купаться в Запорожье на Центральном и Правобережном пляжах. В воде найдено много отклонений и различных инфекций.

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