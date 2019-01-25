Кипрская православная церковь собирается признать предстоятеля ПЦУ Епифания — УНИАН

цей матеріал доступний українською

Глава Кипрской Церкви говорит, что слышал заявление митрополита Епифания о желании установить сопричастие и ответил, что это естественно.

Митрополит Епифаний / фото УНИАН

Кипрская православная церковь собирается признать предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Читайте такжеЕпифаний надеется, что все православные церкви признают ПЦУ

«Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить», – об этом заявил архиепископ Кипрский Хризостом, сообщает греческое издание «Свет Фанара», передает издание cerkvarium.org.

Глава Кипрской Церкви говорит, что слышал заявление митрополита Епифания о желании установить сопричастие и ответил, что это естественно. Он также отметил, что Епифаний уже бывал на Кипре, хорошо знает местную ситуацию и владеет греческим языком.

Такой ответ архиепископ Хризостом дал митрополиту Елпидофору Константинопольского патриархата, который находится с визитом в Православной Церкви Кипра. Елпидофор подарил Хризостому свою недавно опубликованную книгу о визите Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в 2008 году.

Также глава Кипрской Церкви заявил, что считает Вселенскую Патриархию «Матерью-Церковью», и подчеркнул, что «поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник