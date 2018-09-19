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Ким Чен Ын решился на объединение Корей. Как это будет

Политика 19 Сен 2018
Ким Чен Ын решился на объединение Корей. Как это будет
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Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын провели переговоры в Пхеньяне. После рабочей встречи они поделились с общественностью итогами своего диалога.

Так, северокорейские власти приняли решение полностью демонтировать испытательный полигон ракетных двигателей и пусковую ракетную площадку в Тончхане. Отмечается, что работа будет проходить под наблюдением представителей заинтересованных государств.

Также стало известно, что правительство Северной Кореи приняло решение отказаться и от ядерного объекта в Йонбене.

Стороны подписали соглашение, согласно которому обязаны в ближайшее время вывести своих военных с границы между государствами, а также разоружить персонал ряда пограничных пунктов. Кроме того, власти Южной Кореи и КНДР пришли к соглашению по поводу военных учений в акваториях. Так, Пхеньян и Сеул договорились создать почти стокилометровую «зону мира» в Желтом и Японском морях, в которой не будут проводиться военные учения. Также стороны решили прекратить учения и полеты военных самолетов вдоль общей границы.

Но соглашение между Кореей Южной и КНДР касается не только демилитаризации. Так, во время переговоров в Пхеньяне было принято решение состыковать железнодорожные и автомобильные дороги двух государств.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Южная Корея предложила Корее Северной совместное проведение Олимпиады-2032.

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